Feiert zusammen mit SWR3 in der Wasserwelt Rulantica in Rust! Bei den Rulantica Summer Vibes sorgen gleich drei SWR3 DJs für die passenden Sounds. Während es am Dynstrønd eine Silent Disco mit SWR3 DJ Michael Leupold und SWR3 DJ BeOne gibt, bringt direkt nebenan im Frigg Tempel SWR3 DJ fabioless euch in Partystimmung. Also rein in die Badeklamotten und los geht's!

Datum: Samstag, 19. August 2023 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Rulantica

77977 Rust VVK Tagesticket (ab 9.30 Uhr) : 44,00 Euro VVK Tagesticket ermäßigt: 41,00 Euro VVK Abendticket (ab 17 Uhr): 41,00 Euro VVK Abendticket ermäßigt: 38,00 Euro Veranstalter: Rulantica Summer Vibes Mitwirkende: SWR3 DJ fabioless

SWR3 DJ Michael Leopold

SWR3 DJ BeOne