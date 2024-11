Freut euch auf die SWR3 Party beim Skisprung Weltcup in Titisee-Neustadt am 13.12.24! Feiert zusammen mit unserem SWR3 DJ Josh Kochhann an der Hochfirstschanze zu den aktuellen Partyhits und -klassikern! Der Eintritt zur SWR3 Party ist im Skisprung-Ticket inkludiert. Ob es eine Abendkasse geben wird, wird am Veranstaltungstag spontan entschieden.

Datum: Freitag, 13. Dezember 2024 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 12:30 Uhr Ort: 79822 Titisee-Neustadt Vorverkauf inkl. Skisprung-Ticket: 31,00 Euro Vorverkauf erm. inkl. Skisprung-Ticket: 21,00 Euro Abendkasse SWR3 Party: 7,00 Euro Abendkasse SWR3 Party für SWR3 Clubmitglieder: 6,00 Euro Veranstalter: Skisprung Weltcup Mitwirkende: SWR3 DJ Josh Kochhann