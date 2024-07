Die junge US-amerikanische Singer/Songwriterin Gracie Abrams kommt am 15.02.25 nach Stuttgart! Nach ihrer erfolgreichen Single „I Miss You, I’m Sorry“ und zwei EPs machte die Musikerin von 2020 bis 2021 weltweit auf sich aufmerksam. 2022 tourte sie als Support auf Olivia Rodrigos „Sour Tour“, 2023 war sie im Vorprogramm von Taylor Swifts „The Eras Tour“ zu sehen. Nun ist sie mit ihrem zweiten Album „The Secret Of Us“ auf Tour, mit dem sie auf Platz 2 der Billboard 200, auf Platz 4 der deutschen Albumcharts und, neben weiteren Top-5-Platzierungen, auf Rang 1 in England sowie Kanada landete. Tickets gibt's beim SWR3 Service oder unter 07221-300 300. Für SWR3 Clubmitglieder günstiger!

Datum: Samstag, 15. Februar 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Porsche-Arena

70362 Stuttgart Veranstalter: SKS Michael Russ GmbH Mitwirkende: Gracie Abrams