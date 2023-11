James Blunt kommt im Rahmen seiner "Who We Used To Be"-Tour am 18.03.24 nach Mannheim! Freut euch auf die Songs seines gleichnamigen, aktuellen Albums! Tickets gibt's u.a. beim SWR3 Service Center oder unter 07221-300 300. Für SWR3 Clubmitglieder günstiger!

Datum: Montag, 18. März 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: SAP Arena

68163 Mannheim Veranstalter: BB Promotion GmbH Mitwirkende: James Blunt