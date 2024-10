per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Joris kommt am 22.3.25 nach Heidelberg in die halle02! Nach drei Jahren Pause meldet sich der Künstler mit frischer Energie und seinem neuem Album "zu viel retro" zurück! Alle Songs der neuen Platte wurden von seiner Band live in einem Raum im Studio eingespielt, wie früher. Mit allen Makeln, Ecken und spannenden Wendungen. Hier gibt's SWR3 Tickets oder unter 07221-300 300. Für SWR3 Clubmitglieder günstiger!