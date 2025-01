Leony kommt am 23.3.25 nach Stuttgart in die Liederhalle! Freut euch auf ihre Hits „Faded Love“ und „Remedy“ sowie die Songs ihres Debütalbums "Somewhere in Between". Die in einem kleinen Dorf in Bayern aufgewachsene Musikerin ist auch als erfolgreiche Songwriterin für andere Künstler unterwegs.

Datum: Sonntag, 23. März 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: Liederhalle

70174 Stuttgart Veranstalter: Chimperator Live GmbH Mitwirkende: Leony