Einfach mal wieder gemeinsam richtig laut lachen und dabei auch noch Menschen in Not helfen? Das könnt ihr beim STELP Comedy Clash in Stuttgart am 02.10.24! Es erwarten euch sechs hochkarätige Comedians, die euch einen unvergesslichen Abend voller Lacher und guter Laune erleben lassen. Mit dabei sind: Fabi Rommel, Emmvee, Maria Clara Groppler, Carl Josef, Assane und Florentine Osche. Moderation: Marvin Endres und Salim Samatou. Tickets und weitere Infos gibt's hier: STELP Events UG

Datum: Mittwoch, 2. Oktober 2024 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Carl Benz Arena

70372 Stuttgart Veranstalter: STELP Events UG Mitwirkende: Fabi Rommel, Emmvee, Maria Clara Groppler, Carl Josef, Assane und Florentine Osche

Moderation: Marvin Endres und Salim Samatou