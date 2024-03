per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Freut euch auf auf das SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz am 29.06.24! Mit dabei sind Michael Schulte, Alice Merton, ClockClock, Tom Gregory und VIZE. Holt euch euer Ticket für nur 7 Euro beim SWR3 Service Center oder unter 07221-300 300. Für SWR3 Clubmitglieder günstiger! Übrigens: Mit eurem Festivalticket habt ihr automatisch auch ein Kombiticket im Tarifgebiet des RMV und des RNN für eine kostenfreie An- und Abreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr.