Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „SWR3 Heimwerker-Helfer“, das von SWR3 veranstaltet wird.

Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Registrieren kann man sich vom 12.6.2020, 12:00 Uhr bis 20.6.2020, 14:00 Uhr auf www.SWR3.de und über eine WhatsApp-Nachricht an SWR3.

Gewinn

Alle zur Behebung von Heimwerker-Fails erforderlichen Beratungs-, Personal- und Arbeits- sowie Materialleistungen, inklusive der jeweiligen An- und Abfahrten zum und vom Heimwerker-Fail-Projekt.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme an der Gewinn-Aktion ist 18 Jahre

Durchführung des Gewinnspiels

Der Gewinn wird unter allen teilnahmeberechtigten Gewinnspiel-Teilnehmern verlost.

Die Gewinner werden am Freitag, 19.6.2020 und am Samstag, 20.6.2020 jeweils in der 8 Uhr-Stunde, der 10 Uhr-Stunde, der 13 Uhr-Stunde und der 15 Uhr-Stunde bekannt gegeben.

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass SWR3 das eingesandte Fotomaterial gegebenenfalls bearbeitet und auf www.SWR3.de, auf den Social-Media-Accounts von SWR3, im SWR3 Magazin und in diversen anderen Medien veröffentlicht wird. Dabei ist SWR3 ist nicht verpflichtet, das bereitgestellte Foto auf potentielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Mit dem Hochladen eines Fotos erklärt der Teilnehmer, dass der Inhalt frei von Rechten Dritter ist, also dass der Inhalt entweder von ihm stammt oder er die Einwilligung des Urhebers hat.

Der Teilnehmer stellt den SWR von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund des durch den Teilnehmer bereitgestellten Fotos entstanden sind. Der Teilnehmer erklärt, den SWR in jeder zumutbaren Form bei der Abwehr dieser Ansprüche zu unterstützen.

SWR3 ist berechtigt, Einsendungen abzulehnen, wenn sie nach einer sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per Mail über Gewinndetails benachrichtigt. Sofern der Gewinner nicht erreichbar ist und/bzw. er sich nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Hinweise zum Gewinn

Der Gewinn kann nur zu dem, mit der Hornbach Baumarkt AG vereinbarten Termin in Anspruch genommen werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht in Anspruch genommen werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Erweiterungen des Gewinns oder Zubuchungen sind leider nicht möglich.

Sonstiges

Für die Durchführung des Handwerker-Services gelten zusätzliche Teilnahmebedingungen.

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden. Jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass sein Name, sein Wohnort sowie Gespräche mit ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden. Der Gewinner erklärt sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten des Gewinners an den Kooperationspartner und deren Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen und den Wohnort des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiter zu geben.

Eine darüber hinaus gehende Speicherung oder Verarbeitung der Daten findet nicht statt.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder die Hornbach Baumarkt AG zu.

Der SWR kann Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Sofern die Umsetzung Gewinns aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf Änderungen erfährt, werden wir die Gewinner informieren. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen.

Mitarbeiter und Angehörige des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD sowie etwaiger Kooperationspartner dürfen nicht teilnehmen.

Bezüglich der Veranstaltung des Gewinnspiels haftet der SWR in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.