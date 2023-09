Lust auf einen neuen Style? Peppe deinen Kleiderschrank mit traumhaften Designerstücken auf und erlebe einen unvergesslichen Shoppingtag im Designer-Outlet mit deinem Shopping-Partner-in-Crime! Wir verlosen Fashion-Gutscheine im Wert von je 2.000 Euro im Radio und Online!

Hier anmelden und gewinnen!

Auf die Läden, fertig, los: Schnappe dir schicke Designer-Stücke und packe einfach das, was dir gefällt, in deine Einkaufstasche – ohne auf den Preis zu schauen. Wir schenken dir und deiner Shoppingbegleitung Fashion-Gutscheine im Wert von 2.000 Euro!

So könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen

Bei der SWR3 Styling Week könnt ihr mit eurem Shopping-Partner-in-Crime einen tollen Einkaufstag im Outletcity Metzingen erleben und 2.000 Euro vershoppen! So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen:

Vom 9. bis 13.10. heißt es: „Radio einschalten und neuen Look gewinnen“! Wir feiern die SWR3 Styling Week in der Morningshow und auf Instagram und ihr habt die Chance 12 x 2.000 Euro zu gewinnen!

Hinweis zum Gewinnspiel picture-alliance / Reportdienste Eibner-Pressefoto/Dimitri Drofit Diese Aktion wurde nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Sponsor der Einkaufsgutscheine für das Outletcity Metzingen ist Outletcity Metzingen.

Wie kann ich bei SWR3 einen Fashion-Gutschein gewinnen?

Du möchtest gerne deinen Freund, deinen Partner oder deinen Arbeitskollegen umstylen? Dich triggert beispielsweise sein Hawaii-Hemd oder die ausgelatschten Sommerschlappen? Erzähle uns den Grund und melde dich hier über das Formular an und mit etwas Glück befragen wir euch dann im Radio getrennt voneinander über seinen Style. Matcht ihr bei zwei von drei Fragen, bekommt ihr beiden einen Fashion-Gutschein im Gesamtwert von 2.000 Euro!

Teilnahmebedingungen? Wichtig! Hier könnt ihr sie durchlesen.

Euer Shoppingbegleiter hat keinen Mode-Fail und ihr wollt einfach „shoppen bis der Arzt kommt“? Dann macht bei unserem Online-Gewinnspiel mit! Auf unserem Instagram-Account könnt ihr ab dem 04.10.2023 insgesamt 2x2 Fashion-Gutscheine für das Outletcity Metzingen gewinnen!

SWR3-Shopping-Bullshit-Generator

Gemeinsam bummeln, neue Trendteile ergattern und einfach einen schönen Tag verbringen – Shopping kann echt Spaß machen! Damit der Einkaufstrip nicht zu einem Horrortrip wird, gibt es hier den SWR3-Shopping-Bullshit-Generator mit Sätzen, die man beim Shoppen nicht hören will.

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „SWR3 Styling Week“, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Die/der Gewinner:in darf mit einer Begleitperson bei dem Special-Event in der OUTLETCITY METZINGEN vom 13. bis 14.10.2023 dabei sein. Zwei Einkaufsgutscheine von je EUR 1000,-- (einlösbar zwischen dem 13.10.2023 und dem 13.10.2026), die Unterbringung vom 13.10.2023 bis 14.10.2023 im Doppelzimmer im Hotel Schwanen in Metzingen inkl. Frühstück, ein Abendessen am 13.10.2023 sowie ein Mittagessen am 14.10.2023 inkl. Wasser und Softdrinks und ein Rahmenprogramm sind inklusive. Änderungen im Reise- und Programmablauf bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme am Gewinnspiel ist 16 Jahre.

Sollte die Gewinnerin/der Gewinner nicht volljährig sein, muss die Begleitperson mindestens 18 Jahre alt sein und die personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person (§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 4 JuSchG) der minderjährigen Gewinnerin/des minderjährigen Gewinners sein.

Die/der Gewinner:in und ihre/seine Begleitperson müssen im Besitz eines gültigen Ausweisdokuments (Personalausweis/Reisepass) sein.

Die von der Anmelderin/vom Anmelder benannte Person wurde von der Anmelderin/vom Anmelder über die Aktion „SWR3 Styling Week“ informiert. Sie weiß, dass die Anmelderin/der Anmelder sie und sich selbst auf SWR3.de registriert hat und hat sich im Vorfeld damit einverstanden erklärt.

Teilnehmende am Gewinnspiel und deren Begleitperson müssen, aufgrund der Anreise und Abreise, am 13.10.2023 und am 14.10.2023 ganztägig Zeit haben.

Für die Organisation des Events müssen, im Falle eines Gewinns, die von jedem Event-Teilnehmenden (Gewinner und Begleitperson) eigenhändig unterschriebenen Teilnahmebedingungen innerhalb weniger Stunden als PDF-Dokument per Mail an SWR3 geschickt werden.

Durchführung des Gewinnspiels bei Instagram

Ab dem 04.10.2023 (06:05 Uhr) bis zum 11.10.2023 (10 Uhr) werden insgesamt 2x2 Einkaufsgutscheine im Wert von 1.000 Euro für das Outletcity Metzingen auf dem SWR3-Instagram-Kanal verlost.

Dazu muss in einem Suchbild auf Instagram die richtige Geldsumme erkannt und in die Kommentare geschrieben werden. Unter allen richtigen Antworten werden zwei Gewinner bei Instagram nach dem Zufallsprinzip ausgelost.

Die Benachrichtigung erfolgt über eine Direktnachricht. Sollten sich die Gewinner nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit von 24 Stunden zurückmelden, verfällt der Gewinn.

Dieses Gewinnspiel wird nicht von Instagram unterstützt und steht in keiner Verbindung zu Instagram.

Achtung: Vorsicht mit Fake-Accounts

⚠️ Wenn du angeschrieben wirst: Unser Gewinnspiel auf Instagram läuft bis zum 11.10.2023 10 Uhr. Ihr werdet von unserem Account angeschrieben (swr3online mit blauem Zertifizierungshaken).

Durchführung des Gewinnspiels im Programm von SWR3

Registrieren kann man sich in dem man sich, zwischen dem 4.10.2023 und dem 12.10.2023, 19:00 Uhr, ins Gewinnspielformular auf www.SWR3.de einträgt.

Die Teilnehmenden an den Spielrunden werden unter allen teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmer:innen ausgelost.

Die beiden spielenden Personen bekommen getrennt voneinander drei Fragen gestellt, beantworten sie zwei davon übereinstimmend, haben sie nach der Ausstrahlung ihrer Spielrunde im Radio gegen 7:40 Uhr oder 8:40 Uhr gewonnen.

Die Teilnehmenden an der Spielrunde verpflichten sich zudem, Postings in den sozialen Netzwerken, Messenger-Gruppen o.ä. nicht vor Ausstrahlung ihrer Spielrunde zu tätigen.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein Alter getäuscht haben und On Air als Gewinner:in genannt worden sein, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Die Gewinner:innen werden zwischen dem 9.10.2023 und dem 13.10.2023 ca. 9:30 Uhr per Mail über die Gewinndetails informiert sofern die/der Gewinner:in sich nicht innerhalb von drei Stunden nach der Kontaktaufnahme entsprechend zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb, ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Hinweise zum Gewinn

Der Gewinn kann nur zu dem, vom OUTLETCITY AG, festgelegten Zeitpunkt eingebucht und angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht eingebucht und angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos.

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt. Erweiterungen des Gewinns sind leider nicht möglich.

Aus einem wichtigen Grund könnte eine zeitliche Verlegung, ein Abbruch oder eine gänzliche Absage des Events in der OUTLETCITY AG erfolgen. Es liegt im alleinigen Ermessen der OUTLETCITY AG und/oder dem SWR, im Falle einer Naturkatastrophe, eines unvorhergesehen Verlaufs der Corona-Pandemie oder einer anderen Epidemie/Pandemie oder Quarantäne, eines Terroranschlages, eines Kriegsausbruchs oder sonstiger unvorhergesehener, außergewöhnlicher Umstände das Event abzusagen, abzuändern oder abzubrechen, ungeachtet dessen, ob die o. a. Umstände den Event-Ort direkt betreffen oder andere Länder/Regionen/Orte.

Die Reiseteilnehmer:innen haben dafür Sorge zu tragen, dass sie während der Reise über ausreichende Geldmittel verfügen. Sie müssen in der Lage sein, Lebenshaltungskosten und Zusatzausgaben während der Reise aus eigenen Mitteln bestreiten zu können.

Sonstiges

Für die Teilnahme an der Reise gelten zusätzliche Teilnahmebedingungen.

Die An- und Abreise zur/von der OUTLETCITY METZINGEN wird von der/von dem Teilnehmenden selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt. Jede/r Reisende ist für seine rechtzeitige Anreise selbst verantwortlich.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten der Gewinnerin/des Gewinners und ihrer/seiner Begleitperson an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder OUTLETCITY AG zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt, werden wir die Gewinner informieren. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Gewinnspender ist die OUTLETCITY AG.