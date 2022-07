Eine schöne Erinnerung an eine Sommernacht hat Max Giesinger zu seiner aktuellen Single Taxi inspiriert – hier könnt ihr eure eigene besondere Sommer-Erinnerung gewinnen!

Es war eine heiße Nacht im August im Jahr 2012, Sänger Max Giesinger lernt in Karlsruhe eine Frau kennen, sie verstehen sich gut. Beschwingt von der Spätsommer-Atmosphäre und vom Alkohol steigen sie in ein Taxi, der Gedanke „Das könnte DIE Frau sein“ geht Max durch den Kopf. Das Taxi hält an einer roten Ampel, die Frau sagt plötzlich „Ich muss hier raus“ und ist weg. „Frag nach ihrer Nummer“ , möchte man Max gerne zurufen – doch er hat sich nicht getraut. Die Chance ist verpasst und die Erinnerung daran zehn Jahre später immer noch in Max' Kopf.

Hier Tickets und Taxifahrt zum Konzert am 4.8.22 gewinnen

Ich dachte, Karlsruhe ist ja nicht groß, bestimmt sehen wir uns in zwei, drei Wochen im gleichen Laden. Aber falsch gedacht, nie wieder getroffen.

Im SWR3-Interview für den Podcast Promi-Talk mit Thees erzählt Max Giesinger die ganze Geschichte.

„Vier“ und „Vier einhalb“: Max Giesingers persönlichste Songs

„Ich mag das eigentlich nicht, wenn Künstler sagen, das neue Album sei ihr persönlichstes Album“ , lacht Kristian Thees, aber in diesem Fall habe er das Gefühl, das würde wirklich stimmen. Da gibt Max ihm recht.

Er war der Junge, der rennt, der eine aus 80 Millionen finden wollte, der sich auf Reisen neu entdeckt hat und der mit vielen Songs aus drei Alben ständig auf Tour war. Dann kam Corona – und wie für alle Künstlerinnen und Künstler war es plötzlich still. Für Max Giesinger war das krass, aber auch irgendwie okay. Im Lockdown, zwischen Kochen lernen, Lesen und Klavier stellt er fest: Ihm fehlt der Bezug zu sich selbst und zu seinen Bedürfnissen. Früher hat er sich Inspiration in Australien geholt, plötzlich kamen die Songideen beim Staubsaugen.

Mit dem Album Vier und der dazugehörigen Deluxe-Version Vier Einhalb ist Max Giesinger 2022 wieder unterwegs – auch in SWR3Land. Ihr habt die Chance, dabei zu sein!

Wir möchten, dass ihr eine besondere Erinnerung an den heißen Sommer 2022 habt – und verlosen 1 x 2 Tickets für das Konzert von Max Giesinger am 4. August in Schwetzingen! Ihr werdet mit dem Taxi von zu Hause abgeholt und könnt euch schon mal auf das Open-Air-Konzert einstimmen. Lasst euch diese Chance nicht entgehen: Tragt euch einfach in das Gewinnspielformular ein und beantwortet die Gewinnspielfrage.

Entstehung des Songs „Taxi“ von Max Giesinger

Entstanden ist Taxi im Sommer 2020 in Hetlingen bei Hamburg, erzählt Max Giesinger. Es waren schöne entspannte Tage mit den Jungs direkt am Damm, sie sind mit den Fahrrädern einkaufen gefahren, haben gegrillt, Gesellschaftsspiele gespielt und Songs geschrieben. Taxi war der Song, der nach der ersten Übernachtung direkt nach dem Aufstehen entstanden, erinnert sich Max.

Als wir morgens angefangen hatten und ein paar Samples durchgegangen sind, dachte ich: ‚Geil, das passt doch wie die Faust aufs Auge‘. Drei, vier Stunden später war der Song eingetütet.

Max habe diesen speziellen Mariachi-Sound gehört (das ist die Bezeichnung für eine typisch mexikanische Band) und der Klang habe ihn direkt an diese Geschichte erinnert.

Smartphone-Detox: Max Giesinger ist auch gerne offline

„Kein anderes technisches Gerät kann mich so triggern wie ein Handy!“ , gibt Max Giesinger zu. Aber auch mal abzuschalten hat er mittlerweile gelernt. Früher hat Max auch mal Urlaube zu Zeiten geplant, in denen er neue Musik rausgebracht hat, da hat das Handy dann ständig geklingelt oder er hat die Reaktionen im Netz darauf gecheckt. Heute achtet er darauf, in einer Zeit wegzufahren, in der wirklich nichts ansteht.