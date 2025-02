per E-Mail teilen

Portugal, Island, Kroatien oder ein ganz anderes Land? Steig ins Auto und erlebe mit SWR3 deinen individuellen Traumurlaub! Wie? Das erfährst du hier!

Roadtrip: Mit dem SWR3 Wunsch-Urlaub gehts zur besonderen Mietwagen-Rundreise

Ins Auto setzen und einen unvergesslichen Roadtrip durch Spanien, Griechenland oder Großbritannien erleben? SWR3 machts möglich: Wir verlosen insgesamt 16 Roadtrips im Wert von je 3.000 Euro! 15 davon könnt ihr euch im Radio sichern, einen Wertgutschein verlosen wir über Instagram.

Hinweis zum Gewinnspiel Getty Images Constantinis Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Gewinnspender ist Berge & Meer.

SWR3 Wunsch-Urlaub: Ihr entscheidet, wohin die Reise geht!

Stelle dir deine individuelle Reise mit dem Mietwagen zusammen: Ihr entscheidet, wohin die Reise geht. Zur Auswahl stehen 15 Länder – von Portugal, über Italien bis Lettland ist alles mit dabei. Ihr wollt den SWR3 Wunsch-Urlaub gewinnen? Dann wählt hier im Formular euer Lieblingsland aus und sagt uns bis zum 21. Februar um 7.45 Uhr, warum ihr dieses Ziel bereisen wollt. 👇🏼

Wichtig: Lest euch vorher unbedingt unsere Teilnahmebedingungen durch.

Trage dich in dieses Formular ein! Wähle dein Lieblingsland Wähle ein Land aus … Spanien Frankreich Italien Portugal Griechenland Irland Nordirland Albanien Kroatien Island Rumänien Großbritannien Baltikum (Litauen, Lettland, Estland) Warum möchtest du ausgerechnet das ausgewählte Land erleben? Vorname Name PLZ Wohnort E-Mail Handy- bzw. Telefonnummer Geburtsdatum Zum Beispiel: 31 3 1980 Tag Monat Jahr Ich stimme den Teilnahmebedingungen zu Zum SWR3 Newsletter anmelden Teilnehmen

Vom 17. bis zum 21. Februar habt ihr im Radio täglich zwischen 6 und 9 Uhr die Chance, je drei Urlaube zu gewinnen!

Und so funktioniert es: Wir nennen euch acht für das Reiseland typische Begriffe – wenn ihr mindestens fünf davon innerhalb von 20 Sekunden wiederholen könnt, habt ihr euch euren Roadtrip gesichert!

Also: Radio einschalten und mitmachen! 👇🏼

Wie viele Autos haben sich auf diesem Bild versteckt? Auf Instagram nachzählen und bis zum 21. Februar um 10 Uhr die Antwort hier unter diesen Post kommentieren:

Unter allen richtigen Antworten in den Kommentaren verlosen wir einen individuellen Roadtrip im Wert von 3.000 Euro!

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „SWR3 Wunsch-Urlaub“, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk – Anstalt des öffentlichen Rechts – vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Jede/r Gewinner:in erhält einen Gutschein über EUR 3.000 für flexible Mietwagen-Rundreisen von Berge & Meer.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme am Gewinnspiel ist 18 Jahre. Die/der Gewinnspielteilnehmende oder ihre/seine Begleitperson muss im Besitz eines gültigen Führerscheins Klasse B sein.

Durchführung des Gewinnspiels im Programm von SWR3

Für das Radio-Gewinnspiel kann man sich vom 11.2.2025 bis 21.2.2025, 7:45 Uhr auf www.SWR3.de registrieren.

Die Spielrunden finden zwischen dem 17.2.2025 und dem 21.2.2025 jeweils gegen 6:10 Uhr, 7:10 Uhr und 8:10 Uhr im Radio statt. Die Teilnehmer:innen an den Spielrunden werden unter den teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmer:innen ausgelost.

In der Spielrunde werden der Spielrundenteilnehmerin/dem Spielrundenteilnehmer acht für das ausgewählte Reiseland typische Begriffe genannt. Kann er innerhalb von 20 Sekunden mindestens fünf dieser Begriffe wiederholen, gewinnt sie/er.

Die Gewinner:innen werden außerdem zwischen dem 17.2.2025 und dem 21.2.2025 ca. 9:00 Uhr per Mail über die Gewinndetails informiert. Sofern die/der Gewinner:in sich nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Kontaktaufnahme entsprechend zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein Alter getäuscht haben und On Air als Gewinner:in genannt worden sein, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Durchführung des Gewinnspiels bei Instagram

Wie viele Autos haben sich auf dem gezeigten Bild versteckt? Auf Instagram nachzählen und bis zum 21. Februar 2025 um 10:00 Uhr die Antwort kommentieren.

Unter allen richtigen Antworten verlosen wir einen Reisegutschein für euren individuellen Roadtrip.

Die Gewinnerin/der Gewinner wird per Direktnachricht am 21.2.2025 zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr informiert, sofern die/der Gewinner:in sich nicht innerhalb von 2 Stunden nach der Kontaktaufnahme per Direktnachricht entsprechend zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb ihre Nachrichten regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein Alter getäuscht haben und On Air als Gewinner:in genannt worden sein, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Hinweise zum Gewinn

Die o.g. Gutscheine können ausschließlich online (berge-meer.de/flexible-mietwagen-rundreisen) eingelöst werden.

Die Gutscheine sind bis zum 31.12.2025 einlösbar.

Bei Verlust, Diebstahl oder unsachgemäßer Entwertung der Gutscheine gibt es leider keinen Ersatz. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), sondern nur für die eigene Verwendung gedacht. Ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt. Erweiterungen des Gewinns sind leider nicht möglich.

Sonstiges

Die/der Teilnehmende akzeptiert, dass es sich bei den Gutscheinen nicht um vom SWR verantwortete Leistungen handelt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Berge & Meer Touristik GmbH.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Die Gewinnerin/der Gewinner erklärt sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten der Gewinnerin/des Gewinners an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmenden stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung pandemiebedingt, aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder die Berge & Meer Touristik GmbH zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Gewinnspender ist die Berge & Meer Touristik GmbH.