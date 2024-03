Erlebt Mega-Star Pink aus nächster Nähe bei ihrem Konzert in Stuttgart am 19. Juli 2024! Jetzt SWR3 auf Whatsapp abonnieren und „Front of Stage“-Tickets gewinnen!

Powerfrau, geniale Künstlerin und Supermum: Sängerin Pink hat nicht nur zahlreiche Hits geschrieben, sie gilt als sympathisch und nahbar und spricht ihren Fans in vielerlei Hinsicht direkt aus der Seele.

Tickets für Pink in Stuttgart gewinnen!

Jetzt habt ihr die Chance, diese tolle Frau ganz aus der Nähe zu sehen und ihre Musik zu fühlen: Gewinnt 3 x 2 „Front of Stage“-Tickets für Pink in Stuttgart und hört Songs wie What About Us, Who Knew und So What live! Das Konzert findet am 19. Juli 2024 in der Arena statt. Special Guests sind unter anderen The Script.

Hinweis zum Gewinn Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Die Tickets werden im Rahmen der Konzertpräsentation durch SWR3 zur Verfügung gestellt.

Gewinnspiel für Pink-Tickets: So habt ihr die Chance!

Wie ihr beim Pink-Konzert dabei sein könnt? Abonniert einfach unseren SWR3-Kanal bei Whatsapp – dort posten wir ab dem 17. März das exklusive Gewinnspiel als Artikellink für alle SWR3-Whatsapp-User. Ihr könnt euch dann dort anmelden und ganz einfach mitmachen.

Wie ihr den Kanal abonnieren könnt, erfahrt ihr hier ausführlich:

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um Pink-Tickets, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Jede/r Gewinner:in erhält zwei Tickets für das Pink-Konzert am 19. Juli 2024 in der Arena Stuttgart.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre.

Durchführung des Gewinnspiels bei WhatsApp

Wer den SWR3 Whatsapp-Kanal abonniert hat, bekommt einen Link zum Gewinnspiel und kann sich ins Teilnahmeformular eintragen. Teilnahmeschluss ist der 20. März (23:59 Uhr). Unter allen Teilnehmern werden drei Gewinner von jeweils zwei Tickets ausgelost und per Mail benachrichtigt. Die Gewinner müssen sich innerhalb von 24 Stunden zurückmelden und angeben, ob sie den Gewinn antreten möchten.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein Alter getäuscht haben, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Hinweise zum Gewinn

Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos.

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), sondern nur für die eigene Verwendung gedacht. Ein Weiterverkauf der Zugangsberechtigung ist nicht erlaubt.

Erweiterungen des Gewinns sind leider nicht möglich.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen.

Sonstiges

Die An- und Abreise zum bzw. vom Event-Ort wird von der/vom Teilnehmer:in selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Die/der Teilnehmende akzeptiert, dass es sich bei dem Event nicht um vom SWR verantwortete Leistungen handelt. Für die Teilnahme an dem Event gelten die AGBs des Veranstalters.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung pandemiebedingt, aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder den Veranstalter des Events zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

