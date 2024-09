Südtirol ist ein absolutes Lieblingsurlaubsziel – mit atemberaubender Berglandschaft und superleckerem Essen. Gewinnt hier einen Gutschein für einen individuellen Urlaub zu zweit!

Wer einmal in Südtirol war, wird es lieben und immer wieder kommen wollen: Die atemberaubende Natur überzeugt Outdoor-Fans auf unvergesslichen Wanderungen oder Radtouren und bietet einmalige Aussichten auf Klettersteigen.

Besonders bekannt sind die Drei Zinnen. Die markanten Berge stehen nach einer Wanderung in den Dolomiten unweit von einer kleinen Hütte entfernt. Wer in Südtirol Urlaub macht, kann hier die Schönheit der Natur entdecken. Adobe Stock Taiga

Ein Urlaub in Südtirol bietet Action, aber auch Entspannung

Im Winter sind Schneeschuhwanderungen eine gute Möglichkeit, um im Puderzucker-Wonderland völlig abzutauchen – und zwischendurch stärkt man sich bei einer Einkehr mit dem berühmten Südtiroler Speck und aromatischem Bergkäse oder freut sich nach abgeschlossenem Tag auf die vielleicht besten Käseknödel, die diese Welt zu bieten hat.

Südtirol bedeutet ohne Frage Action, Spaß und Abenteuer. Aber auch die absolute Rundumentspannung ist möglich: Zwischen unendlichen Bergketten laden luxoriöse Hotels zum exklusiven Wellnessurlaub mit Traumkulisse ein und verwöhnen ihre Gäste nach einem Tag in der Natur mit schier unendlichen Spa-Angeboten.

Der Pragser Wildsee ist ein beliebstes Ausflugsziel bei einem Urlaub in Südtirol. Die einmalige Kulisse zwischen Wasser und Bergen begeistert Reisende aus aller Welt. Adobe Stock Steffen

SWR3 Wunsch-Urlaub in Südtirol – Erholung wann, wo und wie ihr wollt

Ihr merkt schon, es gibt unendliche Möglichkeiten in Südtirol! Und weil es so vieles zu entdecken gibt, wollen wir euch gar nicht festlegen: Sucht euch einfach selbst aus, wie euer Traumurlaub aussehen soll – gewinnt täglich bei uns im Radio euren SWR3 Wunsch-Urlaub in Südtirol.

SWR3 insgesamt verlost insgesamt fünf fette Gewinnerpakete: Sichert euch mit etwas Glück Gutscheine im Wert von 4.000 Euro pro Gewinner plus Begleitperson. Baut euch mit SWR3 ganz einfach euren individuellen Südtirol-Urlaub für zwei Personen!

Aus einem umfangreichen Angebot verschiedener Hotels könnt ihr euch aussuchen, was für euch passt, natürlich inklusive Anreise. Eine Woche Ski fahren im Norden, wandern im Sommer oder ein Hotelurlaub mit Abstecher zu einem ultimativen kulinarischen Weinfest im Herbst? Alles ist möglich!

Mitmachen ist ganz einfach: Tragt euch hier ins Formular ein und bewerbt euch für unser Gewinnspiel. Mit etwas Glück losen wir euch aus und dann habt ihr im Radioprogramm bei SWR3 eure Chance!

Als Südtirol-Fans habt ihr es bestimmt gehört: Kürzlich hat Sarah Bernardi im gemeinsamen Sommerradio von Südtirol 1 und SWR3 mit Sascha Zeus moderiert. Und sie lässt es sich natürlich nicht nehmen, bei unserer Verlosung für eine Reise in ihre Heimat dabei zu sein!

Sarah erzählt euch im Radio eine kleine Geschichte aus ihrer Heimat. In der Story taucht ein typischer Südtiroler Begriff auf. Erratet ihr die Bedeutung des Begriffs, habt ihr gewonnen.

Die Gewinnchance gibt es ab dem 23.9. jeden Tag gegen 7:10 Uhr in der SWR3 Morningshow.

Kleiner Tipp: Wir verraten euch immer am Vortag gegen 15:15 Uhr, um welchen Begriff es bei der Challenge am nächsten Tag gehen wird und was er bedeutet. Wer SWR3 hört, ist also klar im Vorteil!

Seid ihr bereit? Dann lest bitte noch kurz die Teilnahmebedingungen und dann gehts auch schon los: Tragt euch hier ins Formular ein und gewinnt euren individuellen Urlaub in Südtirol!

Lust auf einen unvergesslichen Urlaub in Südtirol? Dann mach mit, wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück! Adobe Stock finkandreas

Insider-Tipps für den Urlaub in Südtirol

In unserer gemeinsamen Sendung mit Südtirol 1 gab es schon ganz viele Tipps, was man im Urlaub dort alles machen kann. Klar, Moderatorin Sarah Bernardi kennt natürlich die besten Spots und weiß, wo ihre Heimat am schönsten ist.

Übrigens: Den Elch haben sie auch schon auf eine kleine Tour mitgenommen ... Er war begeistert, seht selbst:

Morningshow-Moderator Sascha Zeus hat übrigens erzählt, dass er auch schon mit dem Motorrad in Südtirol gewesen ist und es dort ganz toll fand. Die berühmten Drei Zinnen hat er aber noch nicht gesehen. Vielleicht habt ihr ihm bald etwas voraus?

Wir drücken euch die Daumen für unser Gewinnspiel. Und wenn ihr dann noch ein paar Inspirationen braucht, um euren Traumurlaub zusammenzubauen, könnt ihr euch hier mal durchhören. Die ganze Sendung von Südtirol 1 und SWR3 gibts nämlich auch online:

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel SWR3 Wunsch-Urlaub in Südtirol, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Jede/r Gewinner:in erhält zwei Wert-Gutscheine der Belvita Wellness Hotels á EUR 1.500,00

Und zwei Wert-Gutscheine Sky Alps á EUR 500,00

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre.

Durchführung des Gewinnspiels im Programm von SWR3

Für das Radio-Gewinnspiel kann man sich vom 18.9.2024 bis 27.9.2024, 6:45 Uhr auf www.SWR3.de registrieren.

Die Spielrunden finden zwischen dem 23.9.2024 und dem 27.9.2024 jeweils gegen 7:10 Uhr im Radio statt. Die Teilnehmer:innen an den Spielrunden werden unter den teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmer:innen ausgelost.

In der Spielrunde erzählt Sarah aus Südtirol eine kleine Geschichte aus ihrer Heimat. In der Story taucht ein typischer Südtiroler Begriff auf. Die/der Spielrundenteilnehmende kann sich zwischen drei Antwortmöglichkeiten entscheiden. Errät sie/er die richtige Bedeutung des Begriffs, gewinnt sie/er.

Die Gewinner:innen werden außerdem zwischen dem 23.9.2024 und dem 27.9.2024 ca. 9:00 Uhr per Mail über die Gewinndetails informiert. Sofern die/der Gewinner:in sich nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Kontaktaufnahme entsprechend zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb, ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein Alter getäuscht haben und On Air als Gewinner:in genannt worden sein, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Hinweise zum Gewinn Die o.g. Gutscheine können ausschließlich in den gelisteten Hotels auf www.belvita.it bzw. bei der Airline Sky Alps, nach Verfügbarkeit, eingelöst werden.

Die Gutscheineinlösung muss bei Buchung angekündigt werden. Die Gutscheine sind bis zum 31.08.2025 gültig.

Die evtl. anfallende Touristensteuer muss vor Ort vom Reiseteilnehmenden selbst bezahlt werden.

Bei Verlust, Diebstahl oder unsachgemäßer Entwertung der Gutscheine gibt es leider keinen Ersatz. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), sondern nur für die eigene Verwendung gedacht. Ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt. Erweiterungen des Gewinns sind leider nicht möglich.

Eventuelle behördliche Meldungen die in Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen, obliegen dem Veranstalter.

Sonstiges

Die/der Teilnehmende akzeptiert, dass es sich bei den Gutscheinen nicht um vom SWR verantwortete Leistungen handelt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol und der Sky Alps GmbH. Rail & Fly ist leider nicht möglich.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Die Gewinnerin/der Gewinner erklärt sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten der Gewinnerin/des Gewinners an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung pandemiebedingt, aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder die Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol / Sky Alps zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert.

Gewinnspender sind Belvita Alpenwellness Genossenschaft und Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol