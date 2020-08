Ihr wolltet SWR3Land schon immer mal aus der Vogelperspektive betrachten? Ruhig über die Berge und Täler schweben, Städte und Dörfer ameisengroß bestaunen? Dann macht jetzt mit!

Ihr wollt mitfliegen? Kein Problem!

Mit dem Flugzeug zu reisen macht jeder, im Helikopter sind schon weniger Leute unterwegs, aber im Zeppelin – so majestätisch dürfen nur einige Auserwählte reisen. Und zu denen könntet ihr auch bald gehören. Bevor ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmt, lest aber bitte die Teilnahmebedingungen.

Wichtige Information Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender des Gewinns ist die ZF Friedrichshafen AG. Das Luftschiff startet zwischen dem 30.09. und 04.10.20 in Baden-Baden und Friedrichshafen mehrfach zu SWR3-Exklusivtouren.

Gewinnt über die neue SWR3-App!

Wenn ihr im Radio gewinnen wollt, schickt uns einfach eine Sprachnachricht. Zum Beispiel über die neue SWR3-App und erzählt uns, warum gerade ihr unbedingt einen Zeppelinflug erleben wollt. Dann müsst ihr nur noch aufmerksam die SWR3-Morningshow hören. Wenn ihr um 6:20 Uhr, 7:20 Uhr oder 8:20 Uhr eure Sprachnachricht hört, habt ihr gewonnen. Wenn ihr gewinnt, dürft ihr gemeinsam mit drei Personen eurer Wahl in den SWR3-Zeppelin steigen.

Instagram Stories – so gewinnt ihr Online!

Wenn ihr Online gewinnen wollt, folgt SWR3 bei Instagram und behaltet unsere Instastory in der nächsten Woche genau im Blick. Dort werden wir euch im Laufe der Woche eine kleine Aufgabe stellen. Wenn ihr die korrekt lösen könnt, schickt uns einfach eine DM (Direct Message) mit der richtigen Lösung.

Mit ein bisschen Glück ergattert ihr dann einen der heißbegehrten Plätze in der 75 Meter langen Zigarre. Unter allen korrekten Antworten verlosen wir zehn mal zwei Tickets für einen Zeppelinflug.

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um einen Zeppelin-Rundflug, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Radio-Gewinnspiel: Mitmachen kann man zwischen dem 28.8.2020, 8:00 Uhr und dem 4.9.2020, 8:00Uhr per Sprachnachricht (z.B. über die SWR3 App). Die ausgelosten Gewinner werden zwischen dem 31.8.2020 und dem 4.9.2020 jeweils gegen 6:20 Uhr, 7:20 Uhr und 8:20 Uhr im Hörfunk-Programm von SWR3 bekannt gegeben und anschließend per Anruf oder persönlicher Nachricht von uns informiert.

Online-Gewinnspiel: In der KW 36 gibt es in der Instagram Story des offiziellen SWR3-Instagram-Accounts eine Aufgabe für die User. User die die korrekte Lösung per Direct Message an unseren Kanal schicken sind automatisch im Lostopf. Aus diesem Lostopf werden im Laufe der Woche zehn Gewinner gezogen, die inklusive einer Begleitperson an einem Zeppelin-Flug teilnehmen dürfen.

Teilnehmer, die beim Radio-Gewinnspiel, oder dem Online-Gewinnspiel bereits gewonnen haben, können aus Fairnessgründen nicht mehr bei der anderen Gewinnspielvariante berücksichtigt werden.

SWR3 Clubmitglieder haben eine Zusatz-Chance - bitte den Artikel im SWR3 Magazin (Ausgabe 8/2020) beachten. Einsendeschluss ist hier der 2.9.2020.

Gewinn

Die Gewinnerin/der Gewinner darf (entsprechend der Auslosung) mit einer Begleitperson oder mit drei Begleitpersonen an einem Zeppelin-Flug ab Baden-Baden (zwischen dem 30.9.2020 und dem 2.10.2020) oder ab Friedrichshafen (am 3.10.2020) teilnehmen.

Die Zuteilung des Abflugortes und Flugdatums erfolgt durch SWR3 und die ZF Friedrichhafen AG. Aus organisatorischen Gründen haben die Teilnehmer keinen Anspruch auf Änderung dieser Zuteilung. Die Rundflüge werden von der Deutschen Zeppelin-Reederei GmbH veranstaltet.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle, die 18 Jahre oder älter sind.

Die Teilnahme am Rundflug ist für Rollstuhlfahrer leider nicht geeignet.

Gehhilfen sind, aus Sicherheitsgründen, an Bord nicht gestattet.

Das Gewicht eines einzelnen Passagiers darf aus materialtechnischen Gründen maximal 140 kg betragen.

Ab einem Körpergewicht von 120 kg muss, im Falle eines Gewinnes, vor dem Flug Rücksprache gehalten werden.

Die Teilnahme am Rundflug erfordert eine gute körperliche Konstitution. Jeder Fluggast muss in der Lage sein, selbstständig ca. 50 m über eine Wiese bis zum Einstieg der Passagierkabine zu gehen und die 5-stufige Einstiegstreppe, ohne fremde Hilfe, hinauf- und herabsteigen zu können.

Aus Sicherheitsgründen behält die Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH sich am Flugtag vor, den Fluggast von der Beförderung auszuschließen, sollte die körperliche Verfassung die Teilnahme am Flug nicht zulassen.

Die Teilnehmer am Flug müssen während des gesamten Fluges einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Schwangeren Teilnehmerinnen wird eine Rücksprache mit dem behandelnden Gynäkologen dringend empfohlen.

Der Gewinner und seine Begleitperson müssen im Besitz eines gültigen Ausweisdokuments sein.

Für die Organisation des Fluges müssen, im Falle eines Gewinns, die, von jedem Teilnehmer eigenhändig ausgefüllten und unterschriebenen, Teilnahmebogen innerhalb von 24 Stunden nach dem Gewinn als PDF-Dokument an SWR3 geschickt werden.

Durchführung des Gewinnspiels

Der Gewinn wird unter allen teilnahnameberechtigten Gewinnspielteilnehmern verlost.

Der Gewinner wird über die Details des Gewinns per Mail benachrichtigt. Sofern der Gewinner sich auf diese Benachrichtigung nicht, innerhalb der vorgegebenen Frist, zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der SWR nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Hinweise zum Gewinn

Der Rundflug kann nur zu dem von der Deutschen Zeppelin-Reederei GmbH /ZF Friedrichshafen AG festgelegten Zeitpunkt eingebucht und angetreten werden. Sollte der Flug zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht eingebucht und angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Erweiterungen der Gewinnpakete oder Zubuchungen zusätzlicher Begleitpersonen sind leider nicht möglich.

Sonstiges

Für die Teilnahme am Flug gilt: Kinder unter 2 Jahren können leider bei dem Flug nicht dabei sein. Kinder/Jugendliche unter 12 Jahren können an dem Flug teilnehmen, sofern der Gewinner für sie eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person (§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 4 JuSchG) ist. Kinder/Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren können mit schriftlicher Zustimmung der Personensorgeberechtigten oder Erziehungsbeauftragten am Flug teilnehmen. Berechtigungen bzw. schriftliche Zustimmungen sind mitzubringen und auf Verlangen nachzuweisen bzw. vorzulegen.

Für die Teilnahme an dem Rundflug gelten zusätzliche Teilnahmebedingungen, die von den Teilnehmern unterzeichnet werden müssen.

Die An- und Abreise zum/vom Abflugs- und Ankunfts-Flughafen (je nach Zuteilung Baden-Baden oder Friedrichshafen) wird vom Reiseteilnehmer selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden. Jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass sein Name sowie Gespräche mit ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz findet ihr hier.

Der SWR ist weiter berechtigt, den Namen und den Wohnort des Teilnehmers zu veröffentlichen. Der Teilnehmer erklärt sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten des Teilnehmers an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR ist ebenso berechtigt den Namen und den Wohnort des Teilnehmers, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiter zu geben.

Eine darüber hinaus gehende Speicherung oder Verarbeitung der Daten findet nicht statt.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Dem Teilnehmer steht in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR und/oder die ZF Friedrichshafen AG/ die Deutschen Zeppelin-Reederei GmbH zu.

Der SWR kann Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.

Geschäftspartner und Mitarbeiter der ZF Friedrichshafen AG sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Mitarbeiter und deren Angehörige des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD sowie etwaiger Kooperationspartner dürfen nicht teilnehmen.

Bezüglich der Veranstaltung des Gewinnspiels haftet der SWR in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender des Gewinnerfluges ist die ZF Friedrichshafen AG.