Sie swipen, applaudieren, freuen sich und sind angemessen schockiert. Ab jetzt gibt es die SWR3-Moderatoren auch als Gifs.

Für Instagram, WhatsApp und auch überall sonst wo es Gifs gibt. So holst du dir den SWR3 Elch, Wirby & Co ganz einfach in deinen Chat oder deine Story.

Kleine Gifs machen jede Story besser: in nur einer Geste kann man vermitteln, wie man sich fühlt, was man von etwas hält oder was die Follower machen sollen. Und das geht ab jetzt auch mit GIFS von SWR3 – und das für wirklich jede Situation. Zum Beispiel, wenn man mal eben 30 Kilometer am Stück zurückgelegt hat wie SWR3-Moderator Michael Reufsteck:

Oder, wenn man völlig orientierungslos ist wie SWR3-Morningshow-Moderator Michael Wirbitzky:

... oder sich einfach nur unfassbar freut wie SWR3-Moderator Sebastian Müller:

Alle SWR3 Gifs in der Übersicht

Und so funktioniert's:

Bei Instagram oder Snapchat in die Story-Funktion gehen. Dort einfach das Feature "GIF" auswählen. Oder im WhatsApp-Chat die GIF-Übersicht öffnen. Dann einfach „@swr3“ ins Suchfeld eingeben und dann jede Menge SWR3-Gifs entdecken. Einfach mal durchstöbern und lachen. Da ist für jede Situation was dabei.

Wenn ihr ganz speziell nach eurem Lieblingsmoderator suchen möchtet einfach hinter „@swr3“ noch den Namen eures Lieblingsmoderators eingeben. Zum Beispiel „@swr3 Wirby“. Und keine Sorge: Der SWR3-Elch ist natürlich auch dabei!

Mit diesen Namen könnt ihr es ausprobieren: