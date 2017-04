SWR3 und Starkoch Johann Lafer grillen zusammen mit euch: Brutzelt euch am Montag, den 1. Mai, live unter Anleitung ein exklusives Vier-Gänge-Menü – und zwar ganz bequem bei euch zu Hause.

So seid ihr dabei

Einfach Freunde und Familie einladen, Grill putzen, Zutaten besorgen, und dann kann es losgehen – am 1. Mai ab 13 Uhr Radio einschalten und synchron vorm Radio mitgrillen! Johann Lafer sagt euch in SWR3 immer ganz genau, was wie lange auf euren Grill kommt und macht euch so zum echten Gourmet-Griller. Das ist Deutschlands einzige interaktive Grillparty!

Perfektes Essen, verrückte Promis – die Highlights der SWR3 Grillpartys:

Ohne Worte. Janine Kunze kann den Geschmack des Essens nicht in Worten ausdrücken, aber in Taten! SWR3.de/Stephanie Schweigert

Profi-Tipps für die perfekte-Vorbereitung:

Was genau Johann mit euch am 1. Mai kochen wird, bleibt vorerst noch geheim. Die Zutatenliste geben wir aber natürlich frühzeitig hier bekannt. Wer schon mal üben (und schlemmen) will, findet alle Gerichte der vergangenen Grillpartys in unserem Rezepte-Archiv.