Johann Lafer und ein Überraschungs-Promi grillen zusammen mit euch – und ganz SWR3Land grillt synchron vorm Radio ein 4-Gänge-Gourmet-Menü.

So seid ihr dabei

Einfach Freunde, Familie und Nachbarn einladen, Grill putzen, Zutaten besorgen, und dann kann es losgehen: Am 14. April ab 13 Uhr Radio und Video-Livestream einschalten und synchron mitgrillen! Johann Lafer sagt euch in SWR3 immer genau, was wie lange auf euren Grill kommt und macht euch so zum echten Gourmet-Griller. Das ist Deutschlands einzige interaktive Grillparty!

Wer schonmal bei einer der vielen SWR3 Grillpartys dabei war, weiß natürlich, wie es geht. Und wer neu dabei ist, kann sofort einsteigen. Für alle Neulinge haben wir hier ein paar Tipps für eure erste Grillparty zusammengefasst.

So kommt ihr früher an Grill-Rezepte

Infos und mitmachen bei Instagram

Bei Instagram bekommt ihr regelmäßig Tipps und Infos. Dort könnt ihr euch jetzt schon Appetit holen und selbst mitmachen: Postet bei Instagram eure Schnappschüsse von den vergangenen Grillpartys mit dem Hashtag #SWR3Grillparty. Die schönsten Fotos zeigen wir dann in der SWR3 Instagram-Story. Wie ihr genau mitmacht, erklärt euch Johann Lafer persönlich in unserer Instagram-Story.

Und ihr holt euch auf unserem Instagram auch schon Appetit und Grillübung. Grillt doch in den nächsten Tagen einfach schonmal zum Üben eins der leckeren Rezepte vom vergangenen Jahr nach:

Den Beitrag bei Instagram ansehen.

Außerdem gibt es die SWR3-Grillgruppe bei Facebook – dort lässt es sich fachsimpeln, ihr findet ein offenes Ohr bei Fragen, holt euch Tipps von erfahrenen Mitgrillern und könnt natürlich auch da eure Fotos posten.

Johann Lafer: „Ich werde das ganze Jahr über auf die SWR3 Grillparty angesprochen.“

Starkoch Johann Lafer packt jedes mal wieder der Ehrgeiz. Er sucht immer nach neuen Ideen und baut das Menü so zusammen, das wirklich jeder synchron mitgrillen kann.

SWR3 / Björn Pados

Die Grillparty ist für mich immer wieder eine Herausforderung! Das beginnt damit zu überlegen: Womit kann man unsere Fans überhaupt noch begeistern? Was muss man tun, um einen wirklich schönen Nachmittag zu gestalten? Das Event ist wirklich cool, einzigartig. Ich werde das ganze Jahr über drauf angesprochen. Es ist wirklich sehr schön für mich und ich bin sehr glücklich, dass ich das machen darf. Johann Lafer

Eure schönsten Fotos von der SWR3 Grillparty 2018

Über Facebook, Instagram und WhatsApp habt ihr uns im letzten Jahr tolle Fotos von eurer Grillparty geschickt und gepostet. Wir haben eine kleine Auswahl zusammenstellt.

Werdet Teil der größten interaktiven Grillparty Deutschlands. Damit dann alle sagen: „Ich grill' am 14. April!“

Auf diese Gartenküche muss man neidisch sein! Wow! Volkmar Kröhl

Profi-Tipps für die perfekte Vorbereitung

Was genau Johann mit euch grillen wird, bleibt vorerst noch geheim. Die Zutatenliste geben wir aber natürlich frühzeitig hier bekannt. Wer schon mal üben (und schlemmen) will, findet alle Gerichte der vergangenen Grillpartys in unserem Rezepte-Archiv.

Perfektes Essen, verrückte Promis – Highlights der SWR3 Grillpartys: