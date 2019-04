SWR3

Wie kann Talent nur so unfair verteilt werden? Stephanie Stumph kann einfach alles. Sie ist Schauspielerin, kann aber auch singen. Sie ist Fernsehmoderatorin, hat aber auch den Schlager-Hit Herzbeben für Helene Fischer komponiert. Wir sind wirklich überrascht, dass wir überhaupt noch etwas gefunden haben, das Stephanie Stumph nicht kann. Sie sagt über sich selbst: „Ich habe keine Ahnung vom Grillen, aber ich esse gerne!“. Perfekt!

Stephanie hat keinen Grill, aber Hunger

Bisher besitzt sie noch nicht mal einen eigenen Grill.

Rein dekorativ müsste ich mir auch mal einen Grill zulegen. Habe ich noch nicht gemacht, plane ich aber irgendwie schon seit zwei Jahren – für meinen Balkon. Der absolut dekorativste Fall ist natürlich der Mann dann dahinter. Aber den Grill zu besorgen ist deutlich einfacher. Also erstmal mit dem Grill anfangen und dann den Typ der dahinter steht und die Wurst wendet. Stephanie Stumph

Dass Stephanie Stumph Schauspiel studiert hat, daran trägt vermutlich ihr Vater Wolfgang Schuld. Wolfgang Stumph alias Kommissar Wilfried Stubbe kennt nun wirklich jeder, der in den letzten 20 Jahren mal an einem Fernseher vorbeigestolpert ist. Stephanie Stumph wollte damals nicht, dass im Fernsehen jemand anderes seine Tochter spielt. Also hat sie das selbst übernommen. Schon vor vielen Jahren hat ihr Vater klargestellt, dass die heute 34-Jährige viel mehr drauf hat, als nur seine Tochter zu sein.

Meine Tochter steht in Stubbe seit ihrem 9. Lebensjahr an meiner Seite. Wir arbeiten beide daran, dass man mal sagen wird: Wer ist denn das an der Seite von Stephanie Stumph? Wolfgang Stumph

Wer könnte also besser geeignet sein, um unserem Starkoch Johann Lafer bei der SWR3 Grillparty zu assistieren?

„Ich will was dazulernen“

Stephanie Stumph ist 1,68 Meter geballtes Talent. Und sie ist voll motiviert!

Ich will doch nicht da raus gehen und so dumm wie vorher bleiben. Ich will schon was dazulernen. Ich möchte dann vor meinem zukünftig eigenen Grill stehen und das ein oder andere dann besser oder richtig machen. Stephanie Stumph

Diese Promis waren schon bei SWR3 Grillparty dabei