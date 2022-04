Am 10. April grillt SWR3Land synchron die besten Rezepte von Johann Lafer und Meta Hiltebrand. Seid über den Livestream mit dabei und kommt über die Watchparty mit euren Freunden und anderen Grill-Crews zusammen!

Du willst die Watchparty nicht verpassen? Schick uns eine E-Mail mit dem Betreff "Erinnerung: Das große Grillen" an info@swr3.de und du bekommst von uns einen Reminder in dein Postfach.

Wie sieht es bei euren Freunden auf dem Grill aus? Was machen Johann und Meta als Nächstes? Und welche Tipps hat die Grill-Community? Bei deiner Watchparty guckst du den Video-Livestream gemeinsam mit bis zu drei weiteren Freunden und Bekannten, auch wenn sie weit weg sind. Es ist fast so, als würden sie neben euch am Grill stehen. Währenddessen seht ihr euch über eure Webcams, könnt miteinander reden oder sogar mit Mitgliedern aus anderen Watchpartys chatten und an Umfragen teilnehmen.

Wie funktioniert die Watchparty?

So kommst du am 10.4. in drei Schritten zum Livestream-Erlebnis mit deinen Freundinnen und Freunden:

Klicke hier, um deine private Watchparty zu starten. Gib deinen Namen ein und gehe auf „Weiter“. Erlaube den Zugriff auf deine Kamera und dein Mikrofon und gehe auf „Jetzt Teilnehmen“. Über das Icon „Freunde einladen“ unter dem Livestream kannst du weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinzufügen. Kopiere dann den Link und schicke ihn an bis zu drei weitere Leute, um mit ihnen gemeinsam den Livestream zu schauen!

Lade Johann oder Meta zu deiner Watchparty ein

Nutzt die einmalige Gelegenheit, um ganz persönliche Tipps von unseren Profi-Köchen zu bekommen und mit ihnen zu sprechen: Ihr könnt Meta oder Johann zu eurer eigenen Watchparty einladen und mit ein bisschen Glück schaut einer der beiden vorbei.