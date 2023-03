Die SWR3 Grillparty ist ein multimediales und interaktives Event, bei dem Starkoch Johann Lafer zusammen mit einer prominenten Persönlichkeit live im Radio und im Video Livestream ein Vier-Gänge-Menü grillt.

Das Besondere: Vorm Radio, an den Smartphones und Tablets grillen die Hörer bzw. User zuhause oder mit Freunden auf eigenen Grillpartys nach Lafers Anleitung synchron und in Echtzeit mit. Über Mail, Facebook, WhatsApp oder Telefon können sie sich in der sechsstündigen Radio- und Web-Live-Show melden und jederzeit Fragen stellen. Umgekehrt rufen Johann Lafer und der prominente Gast immer wieder bei Hörern an, fragen nach der Stimmung, machen Small-Talk, möchten wissen, ob alles gelingt.

Die SWR3 Grillparty rund um den Globus

Die SWR3 Grillparty gibt es seit 2007, sie ist im Südwesten Deutschlands seit Jahren Kult. Jedes Mal grillen mehrere 100.000 Hörer mit. Auch deutsche Auswanderer, Urlauber, Einheimische in Südafrika, Japan, Ghana, Saudi-Arabien, Thailand, Frankreich, Russland, Italien, den USA, Spanien oder Kanada grillen trotz Zeitverschiebung mit, hören die Sendung über Webradio oder schauen über den Video-Livestream zu.

Der prominente Gast hat während der sechsstündigen Sendung immer wieder die Möglichkeit, über sich, aktuelle, vergangene oder künftige Projekte zu erzählen und sie dem Publikum von SWR3 (4 Millionen Hörer in der Durchschnitts-Stunde) zu präsentieren. VIP-Gäste bisher waren: Adel Tawil, Simone Thomalla, Maite Kelly, Fabian Hambüchen, Matthias Steiner, Barbara Schöneberger, die Scorpions, Mirja Boes, Maite Kelly, Sven Ottke, Jenny Elvers, Jürgen Drews, Janine Kunze, Rainer Calmund, Ruth Moschner, Ross Antony, Lucy Diakowska und Sonya Kraus.

Die SWR3 Grillparty in den Medien

Boulevard-Magazine wie IN – das Star- und Style-Magazin oder die BILD, sowie TV-Sendungen wie Brisant oder die SWR Landesschau berichten regelmäßig über die SWR3 Grillparty. Auch der französische TV-Sender France 3 war schon da, um das außergewöhnliche Event aus Deutschland abzubilden.

PDF-Download: Die SWR3 Grillparty in der Presse