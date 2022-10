Stellenangebot Moderator/Moderatorin (w/m/d)

Hier geht's zur Ausschreibung Nr. FM2022-0155

Bewerbungen bitte ausschließlich per Mail an bewerbung@swr3.de

(Maria Gerhards, SWR3 Programm-Managerin)



Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Ausschreibungsnummer und des frühestmöglichen Beschäftigungstermins an uns.