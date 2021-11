Du bist Multimedia-Redakteurin oder Multimedia-Redakteur und hast Bock, bei SWR3 zu arbeiten? Bewirb dich jetzt!

Du kennst dich aus mit jungen Zielgruppen und hast im Gefühl, was auf verschiedenen Plattformen im Netz gut ankommt, was die Userinnen und User total abfeiern und wie Community Building funktioniert? Du brennst für Lifestyle-, Comedy- und Musikthemen und bist interessiert am aktuellen Weltgeschehen? Dann lies bitte weiter!

Wir suchen dich! Multimedia-Expertin oder -Experte bei SWR3

Das solltest du, neben Liebe für Catcontent, zu uns mitbringen:

Du lebst und liebst Social Media jeden Tag aufs Neue (vor allem Facebook, Instagram und TikTok)

Du bist Profi bei Bildbearbeitungs- und Videoschnittsoftware – aber wenn du nur ein Smartphone zur Hand hast, kriegst du auch da was Cooles raus

Stillstand ist keine Option für dich, denn Du bist schnell, präzise und willst dich ständig weiterentwickeln

Du hast journalistische Erfahrung, idealerweise auch ein Hochschulstudium

Nun müssen wir dir natürlich auch sagen: Für einen der erfolgreichsten Radiosender Deutschlands die Netzangebote zu gestalten, ist kein Spaß. Es ist ein großer Spaß. Klar, hin und wieder auch Arbeit, hin und wieder auch am Wochenende. Aber wir passen gut auf dich auf.

Das Digital-Team bei SWR3

Wenn du bis hierhin gelesen hast und gedanklich schon beim Schreiben deiner Bewerbung bist: In deinem Lebenslauf sollte ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine journalistische Ausbildung enthalten sein.

Wir bieten dir einen Job in einem jungen Team, in dem du für digitale Produkte von SWR3 mitverantwortlich bist, für die Verbesserung des bestehenden Inhalts sorgst und eigeninitiativ Online-Kampagnen und neue Formate entwickelst. Du arbeitest eng mit Radio- und Online-Redaktion sowie mit unseren Technikern und Entwicklern zusammen.

Du erstellst eigenverantwortlich Inhalte auf allen digitalen SWR3-Ausspielwegen

Du analysierst und distribuierst den Content

Du bringst Dich bei der Weiterentwicklung, Koordination und Organisation der Online- und Social-Media-Strategie bzw. der Kanäle von SWR3 aktiv ein

Du verpasst keine Trends und Themen im Netz und machst sie für SWR3 nutzbar

Hier findest du mehr Infos zu den Benefits im SWR sowie Antworten rund um Festanstellung und freie Mitarbeit bei uns:

Das bietet der SWR an: Benefits

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen und Links zu deinen Internet-Arbeiten (Artikel, Posts, Videos) unter Angabe der Ausschreibungsnummer und des frühestmöglichen Beschäftigungstermins.

multimediaredakteur-job-stellenangebot Hier geht's zur Ausschreibung Nr. FM2021-01918 Bewerbungen bitte ausschließlich per Mail an bewerbung@swr3.de

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Ausschreibungsnummer und des frühestmöglichen Beschäftigungstermins an uns.

Stellenbezeichnung: Multimedia-Redakteur/Multimedia-Redakteurin (w/m/d)

Beschäftigungsart: Freie Mitarbeit

Standort: Baden-Baden

Ansprechpartner: Maria Gerhards

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!