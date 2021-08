Überzeuge uns mit kreativen Ideen und emotionalen Inhalten für junge Zielgruppen. Werde Teil des Teams und zeig, was du kannst!

Wir suchen gleich zwei Redakteure bzw. Redakteurinnen mit ganz ähnlichem Profil. Eine Stelle ist jedoch besonders Wissensformaten gewidmet und erfordert speziell Erfahrung in diesem Bereich.

1. Stelle: Redakteur/Redakteurin (w/m/d) in der SWR3-Bewegtbildunit

in freier Mitarbeit in der Hauptabteilung SWR3 in Baden-Baden

Wir suchen jemanden mit starken kommunikativen Fähigkeiten und großer Lust auf Arbeit im Team.

Du hast konzeptionelle Kreativ-Erfahrung, kennst dich mit Bildbearbeitungs- und Videoschnittsoftware, Webvideo-Produktion und -Distribution aus. Zeitdruck stresst dich nicht, sondern du nimmst die Herausforderung gerne an.

Wir bieten dir einen Job in einem jungen Team, in dem du innovative Bewegtbildproduktionen und Webdokus von verschiedenen Marken im SWR, für funk sowie die ARD Mediathek entwickelst und betreust.

Du arbeitest eng mit Produktionsfirmen zur Erstellung und Optimierung von Bewegtbild-Formaten zusammen. Du erstellst Potentialanalysen und Distributionsstrategien für neue Formate, koordinierst begleitende Social-Media-Aktivitäten und analysierst Netztrends.

Wenn du bis hierhin gelesen hast und gedanklich schon beim Schreiben deiner Bewerbung bist: In deinem Lebenslauf sollte journalistische Erfahrung aufgeführt sein, idealerweise auch ein Hochschulstudium.

Hier gehts zur offiziellen SWR-Stellenausschreibung.

Schreibe uns bitte auch, warum du in der funk-Zulieferredaktion der SWR3-Bewegtbildunit arbeiten möchtest und gehe beim eventuellen Bewerbungsgespräch auf Stärken und Schwächen eines funk-Formates deiner Wahl ein. Füge der Bewerbung Links zu deinen Internet-Arbeiten bei (Artikel, Posts, Videos).

Bewirb dich jetzt! Bewerbungen bitte ausschließlich per Mail an bewerbung@swr3.de

(Maria Gerhards, SWR3 Programm-Managerin)



Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Ausschreibungsnummer und des frühestmöglichen Beschäftigungstermins an uns.

2. Stelle: Redakteur/Redakteurin (w/m/d) in der SWR3-Bewegtbildunit für den Bereich Wissen

in freier Mitarbeit in der Hauptabteilung SWR3 in Baden-Baden

Du bringst Know-how im Bereich Wissensformate mit. Du hast konzeptionelle Kreativ-Erfahrung, kennst dich mit Bildbearbeitungs- und Videoschnittsoftware, Webvideo-Produktion und -Distribution aus. Zeitdruck stresst dich nicht, sondern du nimmst die Herausforderung gerne an.

Wir bieten dir einen Job in einem jungen Team, in dem du innovative Bewegtbildproduktionen im Bereich Wissen für funk, für verschiedene Marken im SWR sowie die ARD Mediathek entwickelst und betreust.

Du arbeitest eng mit Produktionsfirmen zur Erstellung und Optimierung von Wissens-Bewegtbild-Formaten zusammen. Du erstellst Potentialanalysen und Distributionsstrategien für neue Formate, koordinierst begleitende Social-Media-Aktivitäten und analysierst Netztrends.

Hier gehts zur offiziellen SWR-Stellenausschreibung.

Schreibe uns bitte auch, warum du in der funk-Zulieferredaktion der SWR3-Bewegtbildunit arbeiten möchtest und gehe beim eventuellen Bewerbungsgespräch auf Stärken und Schwächen des funk-Formats „psychologeek“ ein. Füge der Bewerbung Links zu deinen Internet-Arbeiten bei (Artikel, Posts, Videos).