Ihr wollt Glasperlenspiel, Parallel, Sebastian Lehmann, Anne Vogd und Nikita Miller beim exklusiven SWR3-Event im Stuttgarter Fernsehturm erleben? Dann macht jetzt mit!

Tragt euch einfach in das Formular ein und mit etwas Glück seid ihr einer von sechs Gewinnern. Dann dürft ihr am Samstag den 17.10. zusammen mit einer Begleitperson eurer Wahl dabei sein.

Die Kultur steckt in der Krise

Unter dem Motto #ZUSAMMENHALTEN für die Kultur startet der SWR am 17./18. Oktober zum zweiten Mal einen Schwerpunkt als Zeichen der Solidarität für die Kulturbranche.

Wir haben schon mal über die „Kultur in der Krise“ berichtet. Jetzt geht's in die zweite Runde. Das Highlight dabei wird eine Livesendung vom Stuttgarter Fernsehturm sein. Mit dabei sind unter anderem das Elektropop-Duo Glasperlenspeil und das Duo Parallel. Comedygäste sind Anne Vogd, Sebastian Lehmann und Nikita Miller. Und vielleicht seid auch ihr live mit dabei.

Comedy und Live-Musik im Fernsehturm

SWR3-Moderator Constantin Zöller spricht mit diesen Künstlerinnen und Künstlern über ihre schwierige Situation in Corona-Zeiten und die Entwicklungen der vergangenen Monate in der Kulturbranche. Es geht um Sorgen und Ängste sowie Wünsche und Botschaften an die Politik, aber auch an die Fans mit Blick in die Zukunft. Außerdem gibt's Liveauftritte und Unplugged Sessions. SWR3 lädt zudem sechs Fans inkl. Begleitperson exklusiv in den Fernsehturm ein. Für die Gewinnerinnen und Gewinner heißt es dann nicht nur dort sitzen und zuhören, sondern auch selber Fragen an die Künstlerinnen und Künstler stellen.

Falls ihr nicht vor Ort mit dabei sein könnt, habt ihr auch die Möglichkeit, die Sendung ab 16 Uhr live bei SWR3 im Radio zu hören, oder den Videolivestream auf SWR3.de oder in der neuen SWR3-App zu sehen.

Stars über die Corona-Zeit

Wie blicken eigentlich Künstler wie Sebastian Lehmann, Glasperlenspiel und Anne Vogd die vergangenen sechs Monate zurück und vor allem, wie schauen sie in ihre Zukunft?

Vielen Theatern, Veranstaltern und Agenturen geht gerade die Luft aus. Jetzt wurde auch noch der Karneval abgesagt. Das ist für Leute wie mich, die da als Redner unterwegs sind, eine absolute Katastrophe. Und nicht nur für uns Redner oder die Bands. [...] Vom Karneval hängen 40.000 Arbeitsplätze ab. Anne Vogd, Comedian

Also jetzt habe ich wirklich JEDE Serie im Internet angeguckt. Ich habe auch sehr viele Bücher gelesen und auch die Wohnung geputzt – so sauber war es wirklich noch nie. Selbst meine Mutter ist sehr stolz auf mich. Deswegen ist es gut, wenn es jetzt wieder los geht und ich ein paar Auftritte habe. Sebastian Lehman, Comedian

Das kriegen natürlich vor allen Dingen [...] die Menschen zu spüren, die hinter der Bühne arbeiten. [...] Die ganzen Veranstalter, Caterer, unsere Musiker, die ganzen Techniker – das ist einfach eine sehr schwere Zeit. Carolin Niemczyk, Glasperlenspiel

