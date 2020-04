Für Euch da“ ist auch unser Claim bei SWR3 in diesen Zeiten. Der gilt für alle Hörerinnen und Hörer und auch für „unsere“ Künstlerinnen und Künstler in der Kulturszene. Deshalb hatten wir die Idee, gerade den New Comedians einen virtuellen Auftritt zu ermöglichen. Meine Gäste am Samstag sind alle bereits super erfolgreich ins Comedy-Business gestartet. Aber eben noch nicht so lange dabei. Da ist jeder Auftritt wichtig.

Andreas Müller