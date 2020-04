Es trifft sie hart, viele haben Existenzängste. Die meisten Kulturschaffende können kaum Geld verdienen, wenn keine Veranstaltungen stattfinden. Menschen aus SWR3Land haben uns von ihrer fatalen Situation erzählt.

„Tragen wir bei Liebesszenen dann alle Masken?“

So nett die ganzen Mediatheken und Streaming-Dienste sein können, nur was, wenn wir nach der Krise dann wieder ins Kino dürfen, es aber keine Kinos mehr gibt? Und noch schlimmer: Wenn es überhaupt keine Filme gibt, wegen denen wir in die Kinos gehen oder den Fernseher anmachen wollen? Die Filmbranche kämpft, aber besonders schlecht geht es vielen Schauspier*innen, die eben nicht immer in der allerersten Reihe stehen – SWR3-Reporter Nils Dampz berichtet:

SWR3 Report Kultur in der Krise 30.4.2020 Schauspielerin Odine Johne Dauer 2:03 min

„Wenn man jetzt davon spricht, ob wir durch ein Autokino überleben könnten, müsste ich sagen: Nein!“

In Deutschland gibt es 1.734 Kinos - die alle seit Mitte März geschlossen sind. Zwar gehören viele Kinos zu großen Ketten, aber es gibt genauso viele Familienbetriebe, die kleinere Kinos betreiben. Und auch die haben mit den Auswirkungen richtig zu kämpfen, wie SWR3-Reporter Josh Kochhann in Backnang erfahren hat:

SWR3 Report Kultur in der Krise 30.4.2020 Wie gehts den kleinen Kinos? Dauer 1:40 min

Soforthilfe: Der Unterschied zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württembeg

Der Staat hilft Kulturschaffenden, das kommt aber je nach Bundesland ganz unterschiedlich an. SWR3-Reporter Nils Dampz hat die Geschichten von zwei Musikern: Einmal aus Rheinland-Pfalz hören und einmal aus Baden-Württemberg.

SWR3-Report Kultur in der Krise. 30.4.2020 SOFORTHILFE Baden-Württemberg vs Rheinland-Pfalz Teil 1 Dauer 1:32 min

SWR3 Report Kultur in der Krise 30.4.2020 Soforthilfe: Baden-Württemberg vs Rheinland-Pfalz Teil 2 Dauer 1:37 min

#ZUSAMMENHALTEN für die Kultur Ihr wollt die Künstler und ihre Teams unterstützen? Clueso hat im Interview mit SWR3-Moderator Sebastian Müller einen ganz einfachen Tipp: „Es ist natürlich ein Desaster. Für die ganze Kulturszene ist das einfach Wahnsinn. Kleinen Bands und Veranstaltern geht es da richtig Scheiße. Mein Tipp an die Leute: Wenn ihr eine kleine Band habt, die zum Beispiel ihre Tour verschiebt, nicht sofort die Tickets zurückgeben, sondern warten. Das kann den Leuten echt das Genick brechen.“ Wir haben noch mehr Ideen zusammengestellt, wie ihr Künstlerinnen und Künstler während der Corona-Krise helfen könnt. Alle Infos dazu, findet ihr hier.

Kulturbetrieb Café Hahn: Null Einnahmen und massive Kosten.

Viele Betriebe haben die Soforthilfe vom Bund bekommen, aber das reicht nur zum Teil, um die Kosten zu decken. Es gibt auch einige Kulturbetriebe, die die Krise alleine stemmen müssen - vorerst zumindest. SWR3-Reporter Josh Kochhann ist nach Koblenz gefahren:

SWR3 Report Kultur in der Krise 30.4.2020 Kulturbetrieb Café Hahn Dauer 1:51 min

Wenn das Auftragsbuch leer ist: 80 Veranstaltungen abgesagt!

SWR3-Reporter Josh Kochhann hat sich mit Veranstaltungstechniker Jakob Lämmle aus Vaihingen an der Enz getroffen. Er ist seit 18 Jahren mit seiner Ton- und Lichttechnik-Firma selbstständig, muss zum Überleben aber jetzt täglich Bio-Gemüsekisten ausfahren.