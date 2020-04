Zwischendurch immer mal wieder was Grünes – das ist gesund. Thomas hat das Grüne allerdings am liebsten im Glas: als Appletini. Ist nicht immer ganz einfach, in Deutschland an seinen Lieblingsdrink zu kommen. Aber irgendwie kriegt doch immer einen gemixt. Und den trinkt er dann auf die Freundschaft. Wen zählt Thomas zu seinen Freunden? Warum passt Freundschaft besser in unsere Gesellschaft als Liebe? Und wie rettet man ein Entenküken aus dem Gulli? Am Ende des Podschalks weiß jeder, wie das geht. Darauf einen Appletini!