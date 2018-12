Ich kann es einfach nicht fassen. Steffi ist nicht mehr bei uns. Fast seit ich denken kann, war Steffi da. Unvergessen in Formel 1 und dann im Radio bei SWR3. Sie ist genauso alt wie ich, 1962 geboren. Wir werden dich unheimlich vermissen. Gudrun Elisa aus Remagen – 01.12.2018, 15:17

So jung,bin irgendwie geschockt,kann es gar nicht glauben..... Hoffe dort wo du jetzt bist geht es dir gut ...und Steffi...lass es krachen, !!!! In stillem Gedenken.,wir werden dich vermissen. Thomas aus Burkhardt – 01.12.2018, 15:17

Ich bin schon mit Swr3 aufgewachsen und es fühlt sich gerade an als hätten wir eine gute Freundin der Familie verloren. Tatsächlich fließen gerade Tränen bei mir. Ich bin geschockt und wünsche ihrer Familie und Freunden und auch dem ganzen Swr3 Team viel Kraft das zu verarbeiten Liebe Grüße! Lisa aus – 01.12.2018, 15:17

Wir sind fassungslos unkenntlich traurig uns fehlen die Worte. “Herr ich verstehe manchmal deine Wege nicht.“ Familie Enderle aus 88633 Heiligenberg – 01.12.2018, 15:17

Ich bin sprachlos und schockiert!! ROLAND SCHERRER aus HETTENSCHWIL – 01.12.2018, 15:17

Du wirst uns fehlen auf SWR3 (SWF3) Karsten aus Weilrod – 01.12.2018, 15:17

Mir ist es eben eiskalt überden Rücken gefahren. Ich bin total fassungslos. Es tut mir so leid. Mein Beileid für die Familie. Sabine Rettig aus Besigheim – 01.12.2018, 15:17

gerade nach Hause gekommen und die traurige Nachricht erfahren! Steffi hat mich mein ganzes Leben im Radio begleitet!Gerade läuft der Song Iris! Danke dafür und Ruhe in Frieden! Stefan aus München – 01.12.2018, 15:17

Absolut unfassbar. Sie war ein Vorbild für mich Sylvie aus Schwaikheim – 01.12.2018, 15:17

Bin mit Steffi Tücking und ihrer Art Radio zu machen groß geworden und habe sie sehr geschätzt! Ich kann es nicht glauben, dass so ein toller Mensch einfach viel zu früh gestorben ist! Julia aus Dobel – 01.12.2018, 15:17

Mir läuft es grad eiskalt den Rücken runter nach dieser Nachricht! Und treibt mir Tränen in die Augen! So ein wunderbarer Mensch, bei vielen Moderationen hab ich sie mit einem verschmitzten Lächeln gesehen! Gestern noch Steffi liest ein Buch!! Es ist so unverständlich! Sie hat mich ein halbes Leben begleitet! Ich bin Jahrgang 1959! Ich trauerte mit Euch! Angelika Rupp aus Eppingen – 01.12.2018, 15:17

Ich bin sehr erschüttert. Mein Beileid ihrer Familie und auch dem SWR3-Team. Sie wird sehr fehlen. Christina aus Freudenburg – 01.12.2018, 15:17

Hallo Ihr Lieben, ich fasse es nicht, mir stehen die Tränen in den Augen, meine Freundin rief mich gerade an und sagte es mir...ich kanns einfach nicht glauben...unser aller Steffi... Michael von Seelen aus Zimmern-Horgen – 01.12.2018, 15:17

Dankeschön liebe Steffi, dass Du mein Leben 30 Jahre lang begleitet hast. Eine Jugend ohne Deine Stimme aus dem Radion hätte ich mir nicht vorstellen können. Danke, dass Du ein Teil von meiner Jugend und meinem Erwachsenwerden warst! Herzliche Anteilnahme der Familie und Deinen Kollegen, Du wirst mir fehlen... :-( Andrea aus Brackenheim – 01.12.2018, 15:17

Ich bin vollkommen geschockt, sie hat SWR3 so toll mitgeprägt. Ich habe die schon in meinen Studienzeiten gehört u sie war bis jetzt einfach immer dabei. Kann es mir ohne sie nicht so recht vorstellen. Ein grosser Verlust. In Trauer Andreas Andreas Knieriem aus Schallbach – 01.12.2018, 15:17

RIP, danke für alles! Christian Sidler aus 4051 Basel, Schweiz – 01.12.2018, 15:17

Ich bin unsagbar traurig. Den Hinterbliebenen und Kollegen wünsche ich viel Kraft. Ich werde dich vermissen Heike aus Lottstetten – 01.12.2018, 15:17

Sie war Teil meiner Jugend. Formel 1, Commodore Amiga Design, SWR3 - ihre Stimme begleitete mich. Ich werde es nie vergessen, wie Sie den Spruch prägte "Achtung, auf der B-irgendwas Gefahr durch und für einen Hund" oder "Sorry für die Unterbrechung, aber da ist ein Hund auf der Straße, den wir retten müssen, bitte passt auf..." Tierfreundin, Rockmusik und Humor - das war die Mischung, die mich mitprägte... Danke Steffi.. danke... Claus E. aus Leinfelden-Echterdingen – 01.12.2018, 15:17

unfassbar!!!! Wir waren fast gleichalt und habe sie auf allen Stationen "beleitet". Sie wird fehlen! Es ist unendlich traurig! Meine Gedanken sind bei Familie und Kollgen! Petra Esser aus Zell / Mosel – 01.12.2018, 15:17

Wenn ich "Formel 1" höre, denke ich nicht an kreischende Autos. Dann denke ich an Steffi Tücking. Für mich war sie DAS Gesicht von "formel 1". Danke für die vielen schönen Stunden und Erinnerungen. Christian Demter aus Calw – 01.12.2018, 15:17

Unendlich traurig..!! Danke für Jahrzehnte tolle Begleitung! Aufrichtiges Beileid an die Hinterbliebenen Stephan Rössel aus 56727 Mayen – 01.12.2018, 15:17

Du wirst uns unendlich fehlen, wir sind sehr, sehr traurig Axel Bornfleth aus Rheinbach – 01.12.2018, 15:17

ich bin sprachlos. r.i.p. Markus aus Chur – 01.12.2018, 15:17

Eine schockierende Nachricht, Steffi Tücking mit nur 50 nicht mehr unter uns! Wir haben ihr gerne zugehört, schon seit vielen Jahren... Christa und Ralf Becker aus Berlin – 01.12.2018, 15:18

Ruhe in Frieden,Stephanie...Es war eine tolle Zeit mit dir Tom aus Thüringen – 01.12.2018, 15:18

Du wirst mit Deiner unverwechselbaren Art fehlen. Meine Frau und ich sind geschockt. RIP Gabi und Markus Markus aus Koblenz – 01.12.2018, 15:18

Eine unfassbare Nachricht. seid der Formel 1 Sendung kenne ich Steffi und bei SWR3 so gerne zugehört Ich werde sie sehr vermissen Michaela aus WERNERSBERG – 01.12.2018, 15:18

Du hast mich mehr als mein halbes Leben im Radio begleitet. Dein Lachen war so ansteckend. Ruhe sanft und in Frieden. Schön das wir Dich hatten. Birgit aus Buchenbach – 01.12.2018, 15:18

Was eine erschütternde Nachricht! SWR3 ohne Steffi wird nicht das gleiche sein! Sie gehörte zur Familie, begleitete uns auf alles Wegen durch SWR3 Land! Mir wern des Lautrer Mädche arisch vemisse!!! Anette Weidler aus Trier – 01.12.2018, 15:18

Es ist so unglaublich, dass das sprudelnde leben plötzlich nicht mehr da sein soll. Fast so lange wie ich Musik höre, kenne ich auch Steffi, leider nicht persönlich. Zu Zeiten von Formel 1 habe ich von ihr geschwärmt. Leider werde ich sie jetzt nicht mehr persönlich kennen lernen. Michael Weier aus Alsdorf – 01.12.2018, 15:18

Werde deine Stimme bei SWR 3 vermissen................. Tchöss Olaf Strauß aus Niederkassel – 01.12.2018, 15:18

Liebe Steffi Ich bin schockiert und getroffen...da ich meinen Papa letztes Jahr auch ganz plötzlich verloren habe mit auch Grad mal 54 Jahren Aline aus Karlsdorf – 01.12.2018, 15:18

Liebe Steffi, ich vermisse jetzt schon dein herzhaftes Lachen, deine tolle Art Radio zu machen. Machs genauso gut, dort wo du jetzt bist, Grüssle Monika Bausinger Monika aus Hechingen – 01.12.2018, 15:18

Es ist so unendlich traurig, eine glaubhafte, lebendige und bemerkenswerte Frau und Radiomderatorin ist nicht mehr unter uns! Die Toten sind nicht tot, sie sind nur nicht mehr sichtbar. Sie schauen mit ihren Augen voller Licht in unsere Augen voller Trauer. Thomas Wiedemann aus Hilsbacher Straße 28 75031 Eppingen – 01.12.2018, 15:18

Es ist so unsagbar traurig. Ich sitze hier und vergieße Tränen. Danke für Deine Sendungen, welche mich so manches Mal aus einem Tief herausgeholt haben. Mein Mitgefühl an ihre Angehörigen und ihre Freunde R.I.P Ute Diehl aus 75228 Ispringen – 01.12.2018, 15:18

Steffi Tücking hat mich seit formel 1 durch mein Leben begleitet, über viele Jahrzehnte, und war so eine der Konstanten in dieser Zeit. Ich habe sie bewundert für ihre Frische und Direktheit und mich gefreut, dass eine Frau meines Alters so jugendlich und auch so zeitlos sein kann. Sie war mir in gewisser Weise ein Vorbild. Ich bin sehr traurig, dass ich ihr nie mehr via Radio begegnen werde. Silke aus Troisdorf – 01.12.2018, 15:18

Liebe Steffi SWR 3 ohne Dich? Unvorstellbar. Es fühlt sich an, als ob ein Teil meines Lebens stirbt. Immer habe ich mich gefreut, wenn ich Deine rauchige Stimme gehört habe. Und ich fand es cool, dass Du meinen Musikgeschmack hattest, dass Du schon moderiert hast, als ich noch klein war und heute noch moderiert hast. Immer mit der gleichen Energie. Wie werde ich Dich vermissen. Anja Anja aus Zürich – 01.12.2018, 15:18

Ich sitze hier im Süden Frankreichs, meinem Heimatsort seit über 20 Jahren. Eine Schulkameradin hat mir gerade die Nachricht geschickt, ich bin zutiefst getroffen. Wir sind fast im gleichen Alter, ich habe ihre Stimme immer sofort erkannt! Meine Gedanken gehen jetzt und heute zu Euch ins Studio und an ihre Familie..... Jacky Gouello aus Frankreich La Palme – 01.12.2018, 15:18

Ich bin total geschockt. Ich liebte Ihre tolle Stimme, die mir fehlen wird. Ich bin in Gedanken bei Euch liebes SWR 3 Team Sabine aus Welschneudorf – 01.12.2018, 15:18

Unfassbar. Auch ich vermisse sie schmerzlich, obwohl ich nur ihre Stimme aus dem Radio kannte. Doch das hat gereicht, um gute Laune, Fröhlichkeit, oder auch mal den Ernst der Lage zu übermitteln. Toll, dass es sie gab. Jetzt fehlt sie. Susa aus Bad Schönborn – 01.12.2018, 15:18

Ich bin tief getroffen Steffi hat mich über viele Jahre ob im Fernsehen oder im Radio begleitet. Lutz Fritsche aus CH 3604 Thun – 01.12.2018, 15:18

Es ist eine der schlimmste Nachrichten seit Ewigkeiten! Erst gestern habe ich wieder gedacht, wie sie mein Leben begleitet und mir Sicherheit gibt! Ich kann es überhaupt nicht fassen und nicht wahr haben. Steffi du bist wundervoll! Danke für alles! Deine Annika Annika Herynek aus Karlsruhe – 01.12.2018, 15:18

so unfassbar Petra Dengler aus 72649 Wolfschlugen – 01.12.2018, 15:18

Warum wein ich jetzt? Die war toll! Lothar Brittner aus Baal – 01.12.2018, 15:18

Diese Nachricht tut SEHR WEH !!! Ich bin sprachlos Susie aus Waldshut – 01.12.2018, 15:18

Ich habe mich immer zuhause gefühlt , wenn ich Ihre Stimme gehört habe.Danke Steffi . Du fehlst mir. Silke Schwarzer aus Rheinstetten – 01.12.2018, 15:18

Mein herzliches Beileid, RIP Steffi. Ich werde ihre Stimme vermissen Jürgen Imhof aus 74855 Haßmersheim – 01.12.2018, 15:18

Unfassbar! Noch vor wenigen Wochen konnten wir wegen Kai von Kotze und Michael Bentele (Regisseure "Formel 1") telefonieren. Steffi, Danke für Alles und heiz im Himmel mal so richtig die Health:Angel ein ... Health Media Award e.V. aus Köln – 01.12.2018, 15:18

Hallo Steffi, wir vermissen Dich jetzt schon. Horst Kaz aus 71111 Waldenbuch – 01.12.2018, 15:18

Wir werden dich, deine herzliche und erfrischende Art, dein Fachwissen und deine einmalige Stimme sehr vermissen. AndreaBlum aus Mainz – 01.12.2018, 15:18