Max Giesinger textet seinen Song auf Insta um

Es wird nie besser als jetzt – gute Zeile, falsche Zeit – das denkt sich auch Max Giesinger, der seinen Hit jetzt umtextet in Wir sind nie stärker als jetzt.

Bon Jovi schreibt gemeinsam mit Fans einen Song

Einen ganz neuen Song hat Jon Bon Jovi geschrieben und ruft seine Fans via Instagram auf, ihm die Texte für nächsten Strophen zu schicken, um so zusammen ein Lied zu schreiben.

Sebel mit einem Song über das Coronavirus

Zusammen – ist ein wichtiges Wort dieser Tage und der deutsche Sänger SEBEL hat das Lied Zusammenstehen über die Auswirkungen des Coronavirus geschrieben. Es entwickelt sich im Netz zu einem viralen Hit, fast 2 Millionen haben das Video schon gesehen.

Alle Streaming-Einnahmen spendet Sebel an die Deutsche Orchester Stiftung, die einen Fond für freischaffende Künstler eingerichtet hat.

Lionel Ritchie will eine Spendenaktion gegen Corona starten

Lionel Ritchie überlegt, den Hit We Are The World umzutexten und neu aufzunehmen, um dann die Einnahmen für den Kampf gegen das Coronavirus zu spenden.

Adel Tawil sendet einen Gruß an SWR3-Hörer

Und hier noch ein Gruß für euch von Adel Tawil, den er uns geschickt hat mit lieben Grüßen an die SWR3-Hörer: 1000 Gute Gründe zuhause zu bleiben (In Anlehnung an seinen aktuellen Hit 1000 Gute Gründe).