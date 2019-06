So eine schöne und lustige Liebesgeschichte hat SWR3-Hörerin Svenja bestimmt nicht erwartet, als sie von Katy Perry Wissen wollte: „Wie hast du eigentlich Orlando Bloom kennengelernt?“

Bevor es zwischen Orlando Bloom und Katy Perry so richtig gefunkt hat, hatten die Beiden sich schon mehrmals getroffen, erzählt die Sängerin. Aber der Moment als es bei ihr „klick“ gemacht hat, war 2016 bei den Golden Globes.

Eigentlich bin ich da hingegangen mit dem Plan, jemand neues kennenzulernen. Ich dachte das klappt bestimmt, weil ich eigentlich nie zu Filmpreisverleihungen gehe. Ich wollte einfach mal neues Terrain betreten und da ist es dann passiert. Schuld ist eigentlich ein Cheeseburger, den Orlando von mir geklaut hat. Er hat einfach auf den Tisch gegriffen und ich war entsetzt und sauer. Aber als ich erkannt habe, dass er es, der mich beklaut hat dachte ich nur: Oh! Schon okay, du bist süß! Katy Perry im SWR3-Interview

Glücklich verlobt: Pop-Megastar Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom. dpa/picture-alliance

Immer wieder etwas neues auszuprobieren ist der Sängerin bei allem im Leben sehr wichtig. Sie selbst beschreibt sich als eine Art Suchende. Sie sucht immer nach neuen Erfahrungen. Nicht nur was ihren Job als Musikerin betrifft. Das ist unglaublich inspirierend, sagt sie. Ein Teil dieser neuen Erfahrungen fließt dann natürlich auch in ihre Musik ein.

Inspiration ist Alles

Aber wie viele Songs hat Katy Perry denn in ihrem Leben eigentlich schon geschrieben? Das wollte SWR3-Hörerin Zara von dem Popstar wissen. Bei der Antwort musste die Sängerin länger überlegen.

Oh! Wow! Also ich habe in meinem Leben vermutlich mehr als 500 Songs geschrieben. Vielleicht sogar 700? Ich muss dazu aber auch sagen, dass natürlich nicht alle Songs gut sind. Wenn auch nur ein Prozent der Songs gut ist, dann bin ich schon happy. Katy Perry im SWR3-Interview

Ihre Rolle als Popstar möchte Katy Perry auch dazu nutzen um sich für andere einzusetzen. Das gilt vor allem auch für Menschen der LGBT-Community:

Weißt du, meine Message ist eigentlich immer: Liebe ist einfach Liebe. Und jede Liebe ist gleich gut und sollte auch immer akzeptiert werden. Und wer nicht das Gefühl hat, dass er eine Stimme hat, für den möchte ich mich einsetzen und meine Stimme nutzen. Katy Perry im SWR3-Interview

Knapp 200 Millionen verkaufte Singles und Alben

Katy Perry ist mit weltweit mehr als 126 Millionen verkauften Tonträgern und mehr als 72 Millionen Download-Singles zweifelsohne ein Megastar. Alleine ihre Hits Dark Horse und Roar wurden zusammen über eine Milliarde mal gestreamt. Außerdem ist die Sängerin 2015 bei der Halbzeitshow des Super Bowls aufgetreten, einem der größten Sportereignisse der Welt.

Beim Super Bowl dürfen nur absolute Megastars auf die Bühne. Neben Katy Perry waren das in der Vergangenheit unter anderem auch schon Coldplay, Justin Timberlake, die Red Hot Chili Peppers, Maroon 5, Bruno Mars, Madonna oder Beyoncé.

Vier Alben, unzählige Erfolge und Weltrekorde

Unter dem Künstlernamen Katy Perry hat die Sängerin mit dem bürgerlichen Namen Katheryn Elizabeth Hudson inzwischen vier Alben veröffentlicht und alleine in den USA damit sechsfachen Platinstatus erreicht. Ihr erfolgreichstes Album im deutschsprachigen Raum ist Prism aus dem Jahr 2013. Damit hat sie mehrfachen Platin- und Goldstatus bekommen.

Neben diversen MTV- und Teen-Choice-Awards wurde Katy Perry auch schon 14 Mal mit dem People's Choice Award ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde die Sängerin bereits d13 Mal für einen Grammy nominiert. Gewonnen hat sie die Trophäe allerdings noch nie.

Außerdem ist sie seit 2011 jedes Jahr auf der Forbes-Liste der erfolgreichsten Musikerinnen. Sogar Weltrekorde hat Katy Perry schon gebrochen. Unter anderem den der meisten Follower auf Twitter und die meistgesehene Super Bowl Halbzeit Show. Darüber hinaus ist sie neben Michael Jackson die einzige Musikerin, die fünf Nummer Eins Hits auf einem Album hatte.

Schrill, schriller, Katy Perry

Egal, ob auf ihren Konzerten oder bei diversen anderen öffentlichen Auftritten, Katy Perry zeigt sich gerne als Paradiesvogel. Ihre Outfits können dabei nicht schrill oder bunt genug sein. Wenn man es irgendwie zu einem Kleid formen kann, zieht Katy Perry es an – so scheint es. Auch wenn sie dabei aussieht wie ein riesiger Kronleuchter.

dpa/picturealliance

Zoff mit Taylor Swift

Neben der Musik hat Katy Perry in den vergangenen Jahren vor allem mit einem Thema Schlagzeilen gemacht: einem angeblichen Streit mit Taylor Swift. Der Megastar soll Katy Perry angeblich ein paar Backgroundtänzer weggeschnappt haben. Inzwischen ist aber auch dieser Streit vom Tisch.

Zumindest, wenn man sich das neueste Musikvideo von Taylor Swift zum Song You Need To Calm Down anschaut. Zum Ende des Musikvideos tanzen Taylor Swift und Katy Perry händchen-haltend und versöhnlich in einem Burger- und Pommes-Kostüm miteinander.