Er war der Frontmann von Linkin Park und gehörte zu den erfolgreichsten Künstlern des neuen Jahrtausends. Doch Chester Bennington litt jahrelang an Depressionen. Am 20. Juli nahm er sich das Leben. In ihrer Abschiedsbotschaft schrieb die Band, dass Chester all die Jahre über jene „Dämonen“ gesungen habe, die ihn letztlich „von uns weggeführt haben“. Am Freitagabend fand in Los Angeles ein Tribute-Konzert für den verstorbenen Linkin-Park-Sänger statt.

Band-Mitgründer Mike Shinoda eröffnete das Konzert, welches unter dem Motto #MakeChesterProud stand, auf deutsch: Macht Chester stolz. Danach (25. Minute) wurde es emotionsgeladen! Die Band spielte den Song „Numb“, was so viel heißt wie „betäubt“ oder „gefühllos“, und vorne auf der Bühne stand nur ein leeres Mikro – dahinter niemand. Gänsehaut pur. Das Publikum sang daraufhin den ganzen Song von vorne bis hinten mit. Aber seht selbst!

Drei Monate nach Chesters Tod stand Linkin Park also zum ersten mal wieder auf der Bühne. Auf ihrer Homepage schrieb die Band „Linkin Park und Freunde feiern das Leben in Erinnerung an Chester Bennington“. Und das taten sie auch. Mit dabei waren übrigens System Of A Down, Zedd, Avenged Sevenfold, Blink-182 und auch viele Überraschungen. Zum Beispiel Alanis Morissette, sie sang „Castle of Glass“ mit den Bandmitgliedern von No Doubt. Wow!

SWR3-Hörerin Julia ist in der Hollywood Bowl in Los Angeles mit dabei. Aber auch auf der ganz Welt wurde das Konzert live geschaut. Auch in Deutschland hatten sich einige den Wecker gestellt...

Chester Bennington starb im Alter von 41 Jahren

„One More Light“ von Linkin Park

Erst im Mai 2017 wurde das neue Album veröffentlich. Ein ganz besonderer Hit darauf: „One More Light“ (zur Textübersetzung). In dem Lied geht es darum, wie man den Tod von einem geliebten Menschen verarbeiten soll. Denn „es gibt Leute, die sagen, was macht das schon, wenn ein Licht erlischt, wenn doch am Himmel Millionen Sterne leuchten. Für wen ist es also von Bedeutung, wenn ein weiteres Licht erlischt? Für mich IST es von Bedeutung“.

„Linkin Park“-Sänger bestens gelaunt vor seinem Tod

Eine knappe Woche vor seinem Tod hat Chester Bennington mit Linkin Park ein Video aufgenommen, das die Band jetzt auf Facebook veröffentlicht hat: Es zeigt Chester bestens gelaunt beim Carpool Karaoke.

LINKIN PARK & Ken Jeong - Carpool Karaoke Watch our Carpool Karaoke episode with Ken Jeong now, streaming for free right here on Facebook. Posted by Linkin Park on Thursday, October 12, 2017

Linkin Park im SWR3-Interview: „I love Pups“

Noch im April waren Chester und Joe im SWR3-Interview. Dabei sprachen sie nicht nur über ihr neues deutsches Lieblingswort. Chester erzählte auch von seinem ultra Ehrgeiz, seinen Zock-Vorlieben und dem neuen, sehr relaxten „Linkin Park“-Style. Ob der bei den Fans ankommt?