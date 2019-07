Seit sechs Jahren war Pink nicht mehr in Deutschland auf Tournee. Es wurde also echt mal wieder Zeit und wir freuen uns drauf, die neue Show mit dir zu feiern.

Und Pink ist schon in Stuttgart unterwegs: Sie hat am Vorabend einen Ausflug in die Stadt gemacht, um sich unter die Leute zu mischen und Riesling zu trinken. So raise your glass!

Sie nutzt die Zeit vor den Konzerten offenbar gern, um die Städte, in denen sie spielt, ein bisschen kennenzulernen: Am Wochenende in Köln radelte Pink ganz entspannt mit ihrem Nachwuchs unerkannt um den Dom herum und bei ihrem Konzert in Hamburg war sie im Zoo.

Du bist am 10. Juli beim Pink-Konzert? Dann sind hier ein paar wichtige Infos für dich:

Checkliste fürs Pink-Konzert in Stuttgart

Zum Konzert werden etwa 43.000 Besucher erwartet, die Veranstalter bitten daher um frühzeitige Anreise.

Am besten kommst du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das erspart dir ein größeres Stau-Chaos – und die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart ist gut angebunden. Die verschiedenen Anfahrtsmöglichkeiten zur Arena findest du hier. Einen aktuellen Überblick über die Parksituation in Stuttgart und wo gerade schon alles belegt ist, kannst du hier einsehen.

Parken ist auch auf dem Gelände des Cannstatter Wasens möglich.

Im SWR3-Verkehrszentrum bekommst du immer die aktuellen Staus und Verkehrsbehinderungen für deine Strecke.

Einlass ist am Mittwoch, 10. Juli, ab 17 Uhr.

Das Vorprogramm beginnt um 18:30 Uhr.

Der Auftritt von Pink ist auf etwa 21 Uhr angesetzt.

Das Konzertende wird so etwa um 23 Uhr sein.

Pink wird in Stuttgart von den Vorbands Vance Joy, KidCutUp und Bang Bang Romeo begleitet.

An den Eingängen wird es strenge Kontrollen geben. Die aktuellen Sicherheitshinweise vor Ort sollen helfen, den Ablauf reibungslos zu gestalten.

Alle Tickets werden an den Eingängen automatisch gescannt. Bei Problemen hilft das Ordnungspersonal gerne weiter.

Ein Wiedereinlass ist nicht möglich – also, das Veranstaltungsgelände besser nicht verlassen.

Die Veranstalter bitten darum, möglichst auf Rucksäcke und Taschen zu verzichten. Auf dem Veranstaltungsgelände sind ausschließlich Taschen und Brustbeutel mit einer maximalen Größe eines Din A4-Blattes erlaubt (29cmx21cm).

Folgende Gegenstände sind auf dem Veranstaltungsgelände verboten: Professionelles Audio- & Videoequipment (u.a. Go-Pros, Camcorder). Kameras und Kameraequipment (u.a. Spiegelreflexkameras, Systemkameras). Selfie-Sticks. Stockschirme. Motorradhelme. Speisen. Glasflaschen/Glasbehälter, Dosen, PET-Flaschen. Tetra-Packs mit mehr als 0,5 Liter (ein originalverschlossener Tetra-Pack mit alkoholfreien Getränken bis 0,5 Liter pro Person ist erlaubt). Waffen jeglicher Art. Bengalos, Feuerwerkskörper und ähnliches. Megaphones und Vuvuzelas. Ferngläser. Tiere jeglicher Art. Laserpointer. Stühle, Sitzmöbel & alle anderen Sitzgelegenheiten. Walkingstöcke.

Für medizinische Notfälle gibt es Sanitäter und Ärzte vor Ort. Bitte folge der Ausschilderung des Deutschen Roten Kreuzes auf dem Gelände oder wende dich an das Sicherheitspersonal.

Die Veranstalter bitten darum, sich an die Stadionordnung der Arena zu halten.

Eure schönsten Momente beim Pink-Open-Air in Stuttgart

Es gibt übrigens in den höheren Preiskategorien noch ein paar Tickets für die Show am Mittwoch in Stuttgart im Vorverkauf.

Du hast keine Tickets, willst aber trotzdem mit uns feiern? Dann checke SWR3 bei Instagram, wir bringen Pink in unserer Insta-Story auch zu dir nach Hause.

Während des Pink-Konzerts sammeln wir hier eure coolsten Selfies vor der Show oder die schönsten Momente vom Konzert in der Arena in Stuttgart.

Beautiful Trauma World Tour von London bis Stuttgart

Weitere Konzert-Termine in Deutschland 12. Juli Hannover 14. Juli Berlin 22. Juli Frankfurt 26./27. Juli München 9. August Gelsenkirchen

Die Beautiful Trauma World Tour startete im März dieses Jahr, es ist bereits die siebte Konzerttournee von Pink. Stationen gab es rund um den Globus, unter anderem schon in Las Vegas, Sydney, Dublin, Amsterdam und im legendären Wembley-Stadion in London. Während eines Konzerts auf der Tour hat ein Fan sogar ein Baby geboren – zu Get The Party Started.

Eines jedenfalls ist klar: Es ist wieder eine absolut pompöse, knallbunte und superaufwändige Bühnenshow mit spektakulären Akrobatik- und Tanzeinlagen. Eindeutig kommen Pinks Muskeln sicher nicht nur vom Singen und Autogramme geben.

picture alliance / Photoshot

Alecia Beth Moore – das ist Pink

Pink (oder: P!nk) heißt eigentlich Alecia Beth Moore. Sie wurde am 8. September 1979 in Doylestown in Pennsylvania geboren. Sie wuchs in schwierigen Familienverhältnissen auf, der Vater ein Vietnam-Veteran, die Mutter Krankenschwester.

Die schwierige Kindheit und Jugend

Alecia war sieben Jahre als, als die Eltern sich scheiden ließen, sie blieb gemeinsam mit ihrem Bruder bei ihrer Mutter. Das Verhältnis war nicht einfach. Alecia nahm früh Drogen, trank Alkohol und schrieb bereits als Jugendliche Gedichte, deren Inhalte sie später in Songs wie Family Portrait wieder aufgriff.

Mit 16 Jahren zog Alecia aus der gemeinsamen Wohnung mit ihrer Mutter aus. Sie brach die Schule ab, arbeitete kurzzeitig in einer Imbisskette. Den Highschool-Abschluss hat sie später nachgeholt. Nach eigener Aussage ist sie heute auch clean. Ein einschneidendes Erlebnis sei ein Zusammenbruch 1995 gewesen, bei dem sie fast gestorben wäre.

Das frühe Talent

Alecia litt als kleines Mädchen unter starkem Asthma. Deshalb bekam sie Gesangs- und Tanzunterricht, um ihre Atemtechnik zu verbessern. So entdeckte sie ihr Talent und die Leidenschaft für die Musik, wurde Mitglied in einem kirchlichen Gospelchor. Das Gitarrespielen lernte sie von ihrem Vater.

Im Jahr 2000 veröffentlichte Pink ihr erstes Album, Can't Take Me Home. Die Singles There You Go, Most Girls und You Make Me Sick waren ausschließlich im englischsprachigen Raum erfolgreich. Bekannter wurde sie, als sie für die Boygroup *NSYNC als Vorband auftrat.

Der internationale Durchbruch

Der internationale Durchbruch kam mit dem Soundtrack zum Film Moulin Rouge. Gemeinsam mit Christina Aguilera, Mýa und Lil’ Kim nahm sie Anfang 2001 den Klassiker Lady Marmalade neu auf. Die Coverversion landete weltweit in den Charts und wurde Pinks erster Nummer-Eins-Hit.

Nach knapp 20 Jahren ist Pink eine Ikone – als einzigartige Künstlerin, Frau mit klarer Haltung und einer Reihe Songs, die fast jeder kennt: Get the Party Started, Don’t Let Me Get Me, Just Like a Pill, Trouble, Dear Mr. President oder Who Knew. Sie wurde mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnet und zählt mit über 40 Millionen verkauften Alben und mehr als 70 Millionen verkauften Singles zu den erfolgreichsten Künstlern unserer Zeit.

Das Privatleben

Während der X-Games in Philadelphia lernte Pink im August 2001 den Motocross-Fahrer Carey Hart kennen. Sie wurden kurz darauf ein Paar. Es war immer wieder eine On-Off-Beziehung, bis Pink ihm vier Jahre später einen Heiratsantrag machte. Sie heirateten am 7. Januar 2006 in Costa Rica. Zwei Jahre später gab das Paar die Trennung bekannt. Scheiden ließen sie sich nicht. Im April 2009 erklärte Carey Hart, dass beide der Ehe noch eine Chance gäben.

Am 2. Juni 2011 bekam Pink in Los Angeles eine Tochter, am 26. Dezember 2016 brachte sie einen Sohn zu Welt. Kürzlich berichtete Pink offen über ihre Erfahrungen mit Fehlgeburten.

2015 wurde Pink zur UNICEF-Botschafterin ernannt. Sie engagiert sich außerdem für Tierschutz und ist Mitglied der Tierschutzorganisation PETA.

Pink mal anders – beim Carpool Karaoke

Im Kult-Taxi von James Corden sitzen die größten Stars, machen Blödsinn und singen, was das Zeug hält. Die Idee: Mit spontanen Aktionen und in ungewöhnlichen Situationen erlebt man die Größen des Pop-Business mal ganz anders. Und natürlich war auch Pink schon dabei.

Mehr Carpool Karaoke gibts hier.

Lieblingszitate von Pink

Du kriegst nur so viel Respekt wie du verlangst.

Ich hasse Rassismus. Ob weiß, schwarz, gelb oder rot – das ist doch völlig egal. Was soll dieser Blödsinn? Ich bin Pink – und das ist gut so!

Ich habe vor kurzem eine Knoblauchdiät gemacht. Der Erfolg: vier Kilo und acht Freunde weniger...

Meine Mum sagt immer: Wenn du nix Gutes über einen Menschen zu sagen hast, sag am besten gar nix.

Das Beste, was ich je tat, war die Schule abzubrechen. Ich wollte ein Rockstar werden und alle meine Lehrer sagten mir, dass ich es nie schaffen würde und ich glaube sie hassen mich noch immer.

Ich mag Menschen nicht so sehr – darum halte ich Hunde.