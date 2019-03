Sebastian Müller feiert falsch verstandene Songzeilen im SWR3 Hör-Malheur. SWR3

Wir hören mit euch gemeinsam so viele Songs im Radio. Viele davon sind auf Englisch, Spanisch, Italienisch... und doch klingen sie manchmal so, als würden sie ganz eindeutig eine deutsche Zeile enthalten. Die ist oft auch viel lustiger, manchmal sogar tiefsinniger als die originalen Lyriks... Naja gut, übertreiben wir es nicht – vielleicht nicht tiefsinniger, aber definitiv lustiger!

In SWR3 Popup mit Sebastian Müller feiern wir deshalb immer wieder montags die schönsten Verhörer, die wunderbarsten Fehl-Interpretationen bekannter Hits – das ultimative SWR3-Hör-Malheur.

Verhört euch mit uns!

...aber lasst euch warnen: Einmal falsch verstanden, werdet ihr vermutlich all diese Songs nie wieder normal hören können. Ihr werdet jedes Mal, wenn ihr diese Songs im Radio hört, den Verhörer sofort im Kopf haben. Seid ihr bereit? Dann los!

Das ist das SWR3 Hör-Malheur Sebastian Müller verhört sich – mit viel Freude! Dauer 2:59

Unser Best-Of SWR3-Hör-Malheur

Und wir haben noch mehr! Hier ist eine kleine Sammlung unserer liebsten Verhörer zum wieder und wieder und wieder Anhören – unser Best-Of SWR3-Hör-Malheur. Vielen Dank für eure vielen Einsendungen, wir haben einen riesen Spaß damit!

Hör-Malheur-Spezial zum 80er-Tag

In den Kult-Klassikern der 80er gibt es auch jede Menge Verhörer. In dieser Ausgabe unter anderem dabei: I Just Died In Your Arms Tonight von Cutting Crew, Girls Just Wanna Have Fun von Cyndi Lauper und Midnight Lady von Chris Norman.

SWR3 Hör-Malheur Schnitzelwagen, musste besoffen bestellen und Oma fiel ins Klo Dauer 1:52

Adele singt in Chasing Pavements von...

ganz klar: Schülerkebap!

SWR3 Hör-Malheur Schülerkebap Dauer 0:03

Foreigner und der große Hit: Öööööhrchen!

Also, eigentlich Urgent. Aber ab jetzt: Öhrchen.

SWR3 Hör-Malheur Öhrchen Dauer 0:24

Robin Schulz mit Beleidigung: Dummes Personal

Robin Schulz & Piso21 singen in ihrem Song Oh Child eindeutig...!

SWR3 Hör-Malheur Dummes Personal Dauer 0:02

Der Renner auf jeder Party: Ich besorge mir Wodka

SWR3 Hör-Malheur Russisch: Ich besorge mir Wodka Dauer 0:47

Der neue Hit: Ich ess so gern Nutella

SWR3-Hörerin Jennifer aus Kirchheimbolanden verhört sich bei Yolanda Be Cool – We No Speak Americano.

SWR3 Hör-Malheur Ich ess so gern Nutella Dauer 0:12

Und jetzt alle: Bau kein Scheiß, Marie!

Danke auch an SWR3-Hörerin Tanja für diesen wundervollen Verhörer bei Alan Walker – Alone.

SWR3 Hör-Malheur Bau kein Scheiss, Marie Dauer 0:08

Die Frage aller Fragen: Noch mehr Wurst da?

SWR3-Hörerin Rebecca aus Ludwigsburg hat sich bei uns im Studio gemeldet:

Ich höre gerade eure Sendung und lache darüber, was die Leute in den verschiedenen Songs falsch verstehen. Ich selber verstehe bei dem Song El Perdon von Enrique Iglesias immer „Hast du noch mehr Wurst da“. Hört mal genau hin. Rebecca aus Ludwigsburg

SWR3 Hör-Malheur Noch mehr Wurst da? Dauer 0:03

Ganz eindeutig: Niemand kann das bezahlen

Gabi aus Besigheim hat sich bei diesem Song verhört: Nek – Laura non Ce.

SWR3 Hör-Malheur Niemand kann das bezahlen Dauer 0:05

Definitiv: Komm hol die lila Biene!

Spätestens jetzt hören ganz viele SWR3-Hörer hier „Komm hol' die lila Biene“, bei Alvaro Soler – Sofia.

SWR3 Hör-Malheur Komm hol die lila Biene Dauer 0:04

Los! Ich brauche einen Löffel Mehl!

SWR3 Hör-Malheur Löffel Mehl Dauer 0:05

Pommes... oder?

SWR3 Hör-Malheur Pommes Dauer 0:02

Banane, Banane, Banaaaaaane!

SWR3 Hör-Malheur Banane Dauer 0:09

Ischias. Gibt's ja viele Songs drüber!

SWR3 Hör-Malheur Ischias Dauer 0:03

Anneliese! Ein Name, der einen eigenen Song verdient.

SWR3 Hör-Malheur Anneliese Dauer 0:10

Ganz deutlich: Bist du Schalker?