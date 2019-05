Southside Festival: 21. bis 23. Juni in Neuhausen ob Eck

DASDING / Niko Neithardt

Ein Wochenende lang abschalten und abfeiern mit 100 Bands auf 4 Bühnen mit einer bunten Mischung aus Rock, Pop, HipHop und Electro. Headliner sind in diesem Jahr die Foo Fighters, die Toten Hosen, Mumford & Sons und The Cure. Über 50.000 Musikbegeisterte pilgern jedes Jahr ins südbadische Neuhausen ob Eck.

+++ Gewinnchance am Freitag, 31. Mai stündlich von 8 bis 12 Uhr +++



SWR3

Träum dich mal eben weg: An einen glitzernden See voller riesiger Flamingos. Im Hintergrund rauschen Menschen auf Wakeboards übers Wasser. Um dich herum Tausende gut gelaunte Menschen. Und direkt vor dir die Top-DJ-Stars wie Lost Frequencies, Alle Farben und Lexy & K-Paul. Mit unserem Camping-inklusive-Ticket wird das der perfekte Kurzurlaub!

+++ Gewinnchance am Samstag, 1. Juni, stündlich von 13 bis 19 Uhr +++

Pink: Open Air – 10. Juli in der Arena Stuttgart

imago images / APress

Sie ist eine der erfolgreichsten Solokünstlerinnen der letzten 15 Jahre: P!nk schafft es regelmäßig, mit ihren Singles und Alben in die Top 5 der Charts zu schießen – und bietet live eine unglaubliche Show! Mit akrobatischen Einlagen, bei denen sie durch die Arena schwebt oder bewegenden Momenten, in denen sie Fans ihre Songs singen lässt: eine Hammer-Frau!

+++ Gewinnchance am Montag, 3. Juni stündlich von 5 bis 12 Uhr +++

Udo Lindenberg: Konzert – 2. Juli in der Arena Mannheim

Imago

„Wir heben wieder ab, liebe Paniker!“ – Die Message von Udo Lindenberg ist eindeutig! Auch 2019 lädt der Meister wieder zu seinen Meetings quer durch Deutschland. Bei seiner 2017er-Tour mit dem Hammer-Album Stärker als die Zeit schwebte er im Zeppelin auf die Bühne. 2019 will Udo Lindenberg in Mannheim eine völlig neue Inszenierung auf die Bühne bringen und verspricht dafür wieder jede Menge visuelle Überraschungen.

+++ Gewinnchance am Dienstag, 4. Juni, stündlich von 13 bis 18 Uhr +++

Die Fantastischen Vier: Open Air – 14. Juni auf der Loreley

dpa/picture-alliance

Smudo, Thomas D., Michi Beck und Andy Ypsilon – besser bekannt als die Fantastischen Vier – haben den Deutschen Hip-Hop groß gemacht! Nach der Veröffentlichung der neuen Single Endzeitstimmung und des neuen Albums Captain Fantastic, das im April 2018 erschien, gehen die Fantas auf große Tour. Du kannst sie auf der Loreley unter freiem Himmel erleben!

+++ Gewinnchance am Mittwoch, 5. Juni stündlich von 7 bis 12 Uhr +++

Ed Sheeran: Open Air – 22. oder 23. Juni am Hockenheimring

Martina Wörz

Er kommt wieder nach Deutschland! Im Sommer 2019 wird Ed Sheeran ein gigantisches Open-Air-Konzert auf dem Hockenheimring geben! Und zwar wie immer ganz alleine – nur er, seine Gitarre und eine Loop-Station, mit der er seine grandiosen Hits zusammenbaut. Freu dich also auf einen Sommerabend vor toller Kulisse, an dem du mit Zehntausenden von Fans zusammen The A Team, Perfect oder Shape Of You singen kannst!

+++ Gewinnchance am Donnerstag, 6. Juni, stündlich von 5 bis 18 Uhr +++



So gewinnt ihr im Radio

Rufe am entsprechenden Tag einfach auf unserer Gewinn-Hotline an: 0180 2 – 929 100 (6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, mobil maximal 42 Cent) und registriere dich. Mit etwas Glück wird am selben Tag noch dein Name samt Wohnort im Radio genannt, und du hast 2 Tickets gewonnen!

Bitte lies dir vorher unsere Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen durch.

Extra-Gewinnchance: online

Im Zeitraum vom 3.6.2019 bis 5.6.2019 verlosen wir auf der SWR3-Instagram-Seite auch Tickets für alle Konzerte. Dafür gelten ebenfalls unsere Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen.