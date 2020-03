Rea Garvey gibt eine Konzert-Session auf Youtube

Etwa eine dreiviertel Stunde lang hat Rea Garvey am Donnerstagabend live in seinem Studio ein Konzert für seine Fans gegeben – mit Stream, Gitarre und Supergirl.

„Wir machen das, bis this shit vorüber ist“, sagt er. Nächsten Donnerstag soll es die nächste Session in diesem Stil geben.

Ich möchte eingebundene YouTube-Videos auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu YouTube erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Das Video bei YouTube ansehen.

Rea Garvey: Pioneer of Pop beim SWR3 New Pop Festival 2018

Max Giesinger textet seinen Song auf Insta um

Es wird nie besser als jetzt – gute Zeile, falsche Zeit – das denkt sich Max Giesinger, der seinen Hit passend zur Corona-Krise umgeschrieben hat in Wir sind nie stärker als jetzt.

Jeder hat Bock zu leben und will, dass die älteren Leute weiter für uns da sind. Die haben uns unser Leben ermöglicht. Da muss man sich auch mal ein bisschen erkenntlich zeigen, finde ich. Max Giesinger im SWR3-Interview

Ich möchte eingebundene YouTube-Videos auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu YouTube erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Das Video bei YouTube ansehen.

Max Giesinger in der SWR3 Studio Session

Pink macht Musik und ein Quarantänen-Tagebuch

Pink hat sich früh dafür engagiert, zum Daheimbleiben aufzurufen. Auf ihrem Instagram-Kanal postet sie Eindrücke aus dem Familienalltag, wie sie mit ihren Kindern und ihrem Mann die Zeit verbringt und Pläne macht, die den Alltag in den eigenen vier Wänden füllen.

Bleibt zu Hause! Meine Eltern danken euch. Auch meine Freunde, die gegen Krebs kämpfen. Und meine eigene Asthma-Lunge. Pink auf Insta

Zwischendurch gibt es auch ganz besondere Musik-Momente für die Fans:

Ich möchte eingebundene Instagram-Inhalte auf SWR3.de sehen Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Instagram erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Instagram ansehen.

Mehr Pink: Mit SWR3 beim Konzert 2019 in Stuttgart

Bon Jovi schreibt gemeinsam mit Fans einen Song

Eine ganz neue Form von Fan-Beteiligung hat sich Jon Bon Jovi einfallen lassen. Er hat einen neuen Song geschrieben und ruft seine Fans via Instagram auf, ihm die Texte für nächsten Strophen zu schicken, um so gemeinsam den Song fertig zu bringen.

Ich möchte eingebundene YouTube-Videos auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu YouTube erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Das Video bei YouTube ansehen.

Sebel mit einem Song über das Coronavirus

„Zusammen“ – ist ein wichtiges Wort dieser Tage und der deutsche Sänger SEBEL hat das Lied Zusammenstehen über die Auswirkungen des Coronavirus geschrieben. Es entwickelt sich im Netz zu einem viralen Hit, fast 2 Millionen haben das Video schon gesehen.

Alle Streaming-Einnahmen spendet Sebel an die Deutsche Orchester Stiftung, die einen Fond für freischaffende Künstler eingerichtet hat.

Ich möchte eingebundene YouTube-Videos auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu YouTube erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Das Video bei YouTube ansehen.

Passenger spielt jeden Sonntag ein Konzert von daheim

Auch SWR3-New-Pop-Künstler Passenger hat seine Musik von der Bühne vor die Webcam verlegt: Um 20 Uhr geht es jeden Sonntag los, wöchentlich gibt es ein Konzert für die Fans im Livestream.

Ich möchte eingebundene YouTube-Videos auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu YouTube erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Das Video bei YouTube ansehen.

Chris Martin von Coldplay: #togetherathome

Chris Martin war einer der ersten, der ein Insta-Konzert gespielt hat, um dafür zu werben, dass Menschen zu Hause bleiben, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Über 1,3 Millionen Fans haben das Video allein auf Youtube gesehen.

Ich möchte eingebundene YouTube-Videos auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu YouTube erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Das Video bei YouTube ansehen.

Lionel Ritchie will eine Spendenaktion gegen Corona starten

Noch ist es nicht sicher, aber Lionel Ritchie überlegt sogar, den Hit We Are The World umzutexten und neu aufzunehmen, um dann die Einnahmen für den Kampf gegen das Coronavirus zu spenden.

Ich möchte eingebundene YouTube-Videos auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu YouTube erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Das Video bei YouTube ansehen.

Adel Tawil sendet einen Gruß an SWR3-Hörer

Und hier noch ein Gruß für euch von Adel Tawil, den er uns geschickt hat, mit lieben Grüßen an die SWR3-Hörer: 1000 Gute Gründe zuhause zu bleiben. In Anlehnung an seinen aktuellen Hit 1000 Gute Gründe.

Ich kann nur appellieren, dass die Leute vernünftig sind. Wenn alle wirklich Abstand halten, dann überstehen wir diese Krise. Adel Tawil im SWR3-Interview

MiA sendet einen Gruß an SWR3-Hörer

Das neue Album Limbo von MiA sollte am 27. März erscheinen und es blieb dabei, trotz Corona! Mieze von MiA möchte gegen die Angst ansingen: „Lasst uns zusammen lauter sein als die Angst. Bleibt gesund, bleibt zu Hause!“