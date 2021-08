Mit einem ausgepumpten Keller ist es für viele Betroffene der Flutkatastrophe nicht getan – ganze Existenzen sind zerstört. Wir unterstützen den Wiederaufbau.

Viel Unterstützung bei einem weiten Weg

Als die Ausmaße der Hochwasserkatastrophe klar wurden, war die Spenden- und Hilfsbereitschaft in SWR3Land riesig! Ohne langes Zögern bildeten sich unter anderem ehrenamtliche Sammelstellen und private Hilfsaktionen, um den Menschen zu helfen, die gerade so viel verloren haben. Als es an den nötigsten Dingen gefehlt hat, waren Menschen da, um zu helfen:

Der Müll in den Straßen der vom Hochwasser betroffenen Orte wird immer mehr. Ibo und seine Kollegen arbeiten in Bad...Posted by SWR3 on Saturday, July 24, 2021

Auch Wochen später ist die Hilfsbereitschaft über SWR3Land hinaus ungebrochen. Neben Hilfsorganisationen und Seelsorgeteams vor Ort, bieten Privatpersonen Sachspenden an oder spenden Geld. Täglich gehen neue Angebote und Gesuche auf unserer digitalen Pinnwand für Hochwasserhilfe ein:

SWR Benefizkonzert „Für den Wiederaufbau“

Nach der Flut ist das Leben vor Ort noch lange nicht wieder beim Alten. Die Ausmaße der Zerstörung sind immens, der Wiederaufbau wird noch viel Zeit und Geld kosten. Aus Solidarität und zur weiteren Unterstützung findet deshalb am 09. September 2021 das SWR Benefizkonzert „Für den Aufbau nach der Flut“ in Trier statt. Eine Veranstaltung, die nicht nur finanziell, sondern auch moralisch allen Hilfskräften und Betroffenen zur Seite steht, damit Aktionen wie diese nicht die letzten waren:

Line-up: Fury in the Slaughterhouse, Julia Neigel und Jupiter Jones auf der Bühne

Headliner des Abends sind Fury in the Slaughterhouse, die seit über 30 Jahren gemeinsam auf der Bühne stehen und nach vier Millionen verkauften Alben immer noch nicht genug haben.

Julia Neigel half unmittelbar nach dem Hochwasser bei den Aufräumarbeiten mit. Beim SWR Benefizkonzert spielt die Ludwigshafenerin nach über 1.000 Konzerten nun für die Betroffenen aus den Hochwassergebieten und ihrer Heimat Rheinland-Pfalz.

Die Band Jupiter Jones hat sich vor fast 20 Jahren in der Eifel gegründet. Nach ihrem großen Durchbruch, einem Echo und einer Trennung haben Sänger Nicholas Müller und Gitarrist Sascha Eigner die Band 2021 neu gegründet. Auch wenn sie inzwischen nicht mehr in der Eifel leben, sammeln sie über ihre Veranstaltungen Spenden und kommen jetzt auch in ihre Heimatregion, um für die Betroffenen Musik zu machen.

Karten-Einnahmen werden zu 100% gespendet

Die Einnahmen aus den Karten kommen über „Aktion Deutschland Hilft“ vollständig den Flutopfern zugute! Wer über den Ticketpreis hinaus mehr spenden will, kann das hier tun oder direkt überweisen:



„Aktion Deutschland hilft“

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30

Stichwort „SWR Hochwasserhilfe“

Weitere Spendenmöglichkeiten haben wir unter unserer digitalen Pinnwand für Hochwasserhilfe verlinkt.

Der Kartenvorverkauf startet am 20.08. um 12 Uhr. Tickets gibt es ab 20,35 Euro an allen bekannten VVK-Stellen, beim Kartenvorverkauf Trier (0651 994 1188) und bei der Arena Trier (0651 4629 0103).

Hochwasser in RLP: So können Sie spenden und helfen

Konzert als Video on Demand in voller Länge

Das Konzert steht am Folgetag, 10. September 2021, ab etwa 12 Uhr, in voller Länge online unter SWR.de/hochwasserhilfe sowie in der ARD Mediathek zur Verfügung.