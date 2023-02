per E-Mail teilen

Am Sonntag (19.02.) spielen Depeche Mode in München eine exklusive Live-Session – und SWR3 bringt euch hin! Ihr hört ihre Hits und sogar bisher unveröffentlichte Songs! Außerdem beantworten Dave Gahan und Martin Gore eure Fragen.

Mit SWR3 ganz nah an den Stars! Tickets für dieses außergewöhnliche Event kann man nirgendwo kaufen, aber hier bei uns gewinnen. Die Übernachtung in München gibt es noch dazu. So habt ihr die Chance, dabei zu sein:

Ab Mittwoch (15.02. 5 Uhr) hier auf SWR3.de in die Gästeliste einzutragen, um sich für das Gewinnspiel anzumelden.

Dann heißt es: Radio an! Am Freitag (17.02.) nennen wir jede Stunde zwischen 8 und 16 Uhr einen Namen im Radio – immer gegen 20 nach.

Wer genannt wird, darf mit einer Begleitperson nach München fahren und erlebt die exklusive Live-Session mit Depeche Mode.

Insgesamt verlosen wir im Radio 8 x 2 Tickets.

Schon jetzt gibt es außerdem 2 x 2 Tickets über den SWR3-Instagram-Kanal zu gewinnen.

Hier gibt's die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Gewinnspender ist der Veranstalter des Events.

Ab sofort hab ihr auch auf der SWR3-Instagram-Seite die Chance, Tickets für die exklusive Live-Session mit Depeche Mode in München zu gewinnen. Alle Infos dazu bekommt ihr unter dem Post.

Depeche Mode: Neuer Song Ghost Again nach Fletchs Tod

Mit der ersten Single ihres 15. Albums Momento Mori (das am 24. März erscheint) starten Depeche Mode gerade weltweit durch. In Deutschland stehen sie mit dem Musikvideo zu Ghost Again aktuell auf Platz 1 der Youtube-Charts. Sänger Dave Gahan sagt über den Song:

Für mich fängt ‘Ghosts Again‘ das perfekte Gleichgewicht zwischen Melancholie und Freude ein.

Es ist das erste neue Lied der Band nach dem Tod ihres Keybaorder Andrew Fletcher vergangenen Sommer. Im Moment sind Depeche Mode in ganz Europa unterwegs, um ihre neue Single vorzustellen und unter anderem beim berühmten Sanremo Festival in Italien aufgetreten, bei dem immer der Kandidat für den ESC gesucht wird und das halbe Land zuschaut. Auf ihrer Welt-Tournee kommen Depeche Mode im Sommer auch nach Deutschland.

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „Mit SWR3 Depeche Mode live erleben“, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

On Air Gewinnen

Für das Radio-Gewinnspiel kann man sich vom 15.2.2023 bis 17.2.2023, 15:00 Uhr auf www.SWR3.de registrieren.

Online Gewinnen

Platzhalter Infos Digital-Crew

Gewinn

Die/der Gewinner:in kann mit ihrer/seiner VOLLJÄHRIGEN Begleitperson bei der exklusiven Live Session mit Depeche Mode am 19.2.2023 in München dabei sein. Die Übernachtung in München vom 19.2.203 auf den 20.2.2023 im Doppelzimmer mit Frühstück ist inklusive.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel und an der Reise ist 18 Jahre.

Teilnehmende am Gewinnspiel und deren Begleitperson müssen im Besitz eines gültigen Ausweisdokumentes sein und dieses mit nach München führen.

Das Event/die Hotelübernachtung ist für Mobilitätseingeschränkte leider nicht geeignet.

Die Reiseteilnehmenden versichern, dass sie für die Reise reisefähig sind und ihnen keine gesundheitlichen Einschränkungen bekannt sind, die sie an der Teilnahme an der Reise hindern würden. Für die Einhaltung etwaiger für die Durchführung der Reise wichtiger Gesundheitsbestimmungen oder für sonstige gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen sind die Reisenden selbst verantwortlich.

Teilnehmende am Gewinnspiel und deren Begleitperson müssen, aufgrund der Anreise und Abreise, am 19.2.2023 und am 20.2.2023 ganztägig Zeit haben.

Durchführung des Radio-Gewinnspiels

Die Gewinne werden unter den teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmer:innen ausgelost.

Ob man gewonnen hat, erfährt man am 17.2.2023 stündlich zwischen 8 Uhr und 16 Uhr im Radio.

Die Gewinner:innen werden außerdem am 17.2.2023 zwischen 8:20 Uhr und ca. 16:00 Uhr per Mail benachrichtigt. Sofern die/der ausgeloste Gewinner:in nicht erreichbar ist und/bzw. sich nicht innerhalb von EINER Stunde nach der Kontaktaufnahme per Mail zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb, ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Durchführung des Gewinnspiels bei Instagram

Gewinnteilnahme ab 18 Jahren. Ab dem 14.2.2023 (20:11 Uhr) bis zum 16.2.2023 (16:30 Uhr) werden insgesamt 2x2 Tickets für das Konzert von Depeche Mode auf dem SWR3-Instagram-Kanal verlost.

Dazu muss in den Kommentaren beschrieben werden, warum man gerne Depeche Mode live sehen möchte. Unter allen richtigen Antworten werden zwei Gewinnerinnen und Gewinner bei Instagram ausgelost. Die Benachrichtigung erfolgt über eine Direktnachricht. Sollten sich die Gewinnerinnen und Gewinner nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit von 8 Stunden zurückmelden, verfällt der Gewinn.

Hinweise zum Gewinn

Die An- und Abreise nach/von München wird von der Teilnehmerin/vom Teilnehmer selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

! Aufgrund der Kurzfristigkeit muss, für die Organisation der Hotelübernachtung und des Events, die Gewinnerin/der Gewinner die persönlichen Daten (Vorname, Name, Straße & Hausnummer, PLZ & Wohnort, Geburtsdatum, Mobilnummer, Mailadresse) auch von der Begleitperson bis spätestens EINE Stunde nach der Gewinnausschüttung an SWR3 schicken. Die Nutzung eines Filehosting-Dienstes ist nicht möglich.

Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos.

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie). Ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Erweiterungen des Gewinns sind leider nicht möglich.

Reiseteilnehmende haben dafür Sorge zu tragen, dass sie während der Reise über ausreichende Geldmittel verfügen und in der Lage sein, Lebenshaltungskosten und Zusatzausgaben (Bahnfahrt/Flug/Treibstoffkosten, Parkgebühren, Mahlzeiten, Getränke, Trinkgelder etc.), während der Reise aus eigenen Mitteln bestreiten zu können.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen.

Sonstiges

Die/der Teilnehmende akzeptiert, dass es sich bei der Hotelübernachtung und dem Event nicht um vom SWR verantwortete Leistungen handelt. Für die Teilnahme gelten die entsprechenden AGBs des jeweiligen Leistungserbringers/Veranstalters.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Die Gewinnerin/der Gewinner und die Begleitperson erklären sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten der Gewinnerin/des Gewinners und der Begleitperson an Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung pandemiebedingt, aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR und/oder die Sony Music Entertainment Germany GmbH zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Bezüglich der Veranstaltung des Gewinnspiels haftet der SWR in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.