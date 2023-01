per E-Mail teilen

Am 14. Januar läuft die neue Dokumentation über die 33-jährige Bandgeschichte der Fantas in Ludwigsburg im Kino. 30 SWR3-Hörerinnen und -Hörer haben die Chance, den Film gemeinsam mit Smudo und Thomas D zu sehen.

Ihr seid riesengroße Fans der Fantastischen Vier und wollt unbedingt mit dabei sein? Wir verlosen die Tickets morgen (Freitag, 6. Januar) stündlich, zwischen 6 Uhr und 12 Uhr über die SWR3-Gewinnhotline 01802 929100 (pro Anruf 6 Cent). Wann immer ihr einen Hit der Fantas in voller Länge in SWR3 hört: anrufen und mit etwas Glück gewinnen. Lest euch noch die Teilnahmebedingungen durch.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender sind die Fantastischen Vier.

Darum geht es in der neuen Doku über die Fantas

Wie haben es die Fantastischen Vier geschafft, nach über 30 Jahren immer noch in Originalbesetzung zusammen unterwegs zu sein und neue Musik zu veröffentlichen? Mit ihren Hits Troy, Mit freundlichen Grüßen, Die Da, Sie ist weg oder Zusammen gehörten die Fantas zu den ersten und sind bis heute eine der wichtigsten deutschen Hip-Hop-Bands. Die Doku zeigt den gemeinsamen Weg der Band mit bisher unveröffentlichten Konzertaufnahmen und auch privaten Geschichten.

Smudo bei SWR3 TALK Am Wochenende spricht Kristian Thees in seiner Show mit dem fantastischen Viertel Smudo. Hört am Sonntag (8. Januar) ab 9 Uhr rein, wenn es schon da erste Einblicke und spannende Hintergründe über die neue Doku der Band gibt. Außerdem könnt ihr allerletzte Tickets für das Kino-Event gewinnen.

Die größten Hits und ihre Geschichte: Sie ist weg

SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler erzählt in dieser Podcast-Folge die Geschichte des ersten Nummer-1-Hits der Fantastischen Vier. Bis heute sind die Fantas stolz auf diesen Song.

Die größten Hits und ihre Geschichte 7.7.2019 Sie ist weg – Die Fantastischen Vier Dauer 4:26 min Sie ist weg wird im Oktober 1995 zum ersten Nummer-1-Hit der Fantastischen Vier. Das Stuttgarter Hip-Hop-Quartett Thomas D., S.M.U.D.O, Michi Beck und Andy Y. ist bis heute stolz auf diesen Song.

Neues Album der Fantastischen Vier kommt im Januar

Am 13. Januar, nur ein Tag vor dem großen Kino-Event mit SWR3, erscheint das neue Album der Fantas. Es ist ein Best-Of-Album, für das alle Hits und Klassiker mit Band neu aufgenommen wurden. Mehr Infos dazu bekommt ihr hier:

New Pop Festival: Die Fantas sind bereits Pioneer of Pop

2019 haben wir den Fantastischen Vier den Ehrenpreis beim SWR3 New Pop überreicht (letztes Jahr wurde übrigens Ed Sheeran Pioneer). Hier könnt ihr unser großes Special mit den Fantas noch mal ansehen:

