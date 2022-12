bei Facebook teilen

Von My Heart Will Go On über Mambo No. 5 bis Walking In Memphis – die 90er haben Hits hervorgebracht, die viele von uns heute noch mitsingen können. Was wir aber oft nicht kennen, ist die Geschichte hinter diesen Songs.