„Lasst eure Egos gefälligst draußen“. Das stand auf einem Pappschild über dem Eingang der A&M-Studios in Hollywood, wo in der Nacht vom 27. auf den 28. Januar 1985 47 der größten US-Musikstars We Are The World aufnahmen.

Die Benefiz-Single des Projekts USA For Africa verkaufte sich weltweit über 20 Millionen Mal und spielte bis heute ca. 200 Millionen Dollar für die Hungerhilfe in Afrika ein. Die Netflix-Doku The Greatest Night In Pop blickt 39 Jahre später auf diese einzigartige Nacht der Popmusikgeschichte zurück.

We are the World: Ein Hit und seine Geschichte

Wir schauen gemeinsam mit Musik-Redakteur Matthias Kugler auf die Doku und einen der größten Hits und seine Geschichte:

Am 28. Januar 1985 treffen sich in Los Angeles Stars wie Michael Jackson und Lionel Richie, um für das Projekt USA For Africa den Song We Are The World einzuspielen. Der Song wird am 7. März 1985 veröffentlicht.

Lionel Richie There comes a time

when we heed a certain call Lionel Richie & Stevie Wonder when the world must come together as one Stevie Wonder there are people dying Paul Simon and it’s time to lend a hand to life Paul Simon & Kenny Rogers the greatest gift of all Kenny Rogers We can’t go on

pretending day by day James Ingram that someone, somewhere will soon make a change Tina Turner we are all a part of god`s great big family Billy Joel and the truth, you know Billy Joel & Tina Turner love is all we need Michael Jackson We are the world

we are the children

we are the ones who make a brighter day, so let`s start giving Diana Ross there’s a choice we`re making

we're saving our own lives Michael Jackson & Diana Ross It’s true we’ll make a better day, just you and me Dionne Warwick Send them your heart

So they know that someone cares Dionne Warwick & Willie Nelson and their lives will be stronger and free Willie Nelson as god has shown us by turning stone to bread Al Jarreau and so we all must lend a helping hand Bruce Springsteen We are the world

we are the children Kenny Loggins we are the ones who make a brighter day, so let`s start giving Steve Perry there’s a choice we’re making

we're saving our own lives Daryl Hall it’s true we’ll make a better day, just you and me Michael Jackson When you’re down and out, there seems no hope at all Huey Lewis but if you just believe there`s no way we can fall Cyndi Lauper well, let`s realize

that a change can only come Kim Carnes when we Kim Carnes & Huey Lewis stand together as one Bob Dylan There’s a choice we’re making

we`re saving our own lives

it's true we`ll make a better day, just you and me

Die Doku besteht viel aus Videomaterial, das man schon kennt, aber auch aus bisher unveröffentlichten Szenen. Neu ist der Rückblick darauf aus der Sicht von heute von Künstlerinnen und Künstler wie Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Huey Lewis oder Lionel Richie. Und gerade Lionel Richie, der ja hauptverantwortlich war damals für „We Are The World“ ist einfach einer der besten Geschichtenerzähler im Pop-Business. Jedes Interview mit ihm ist ein Riesenspaß, weil er so unterhaltsam ist.

Und die Doku kann dich schon auch zu Tränen rühren, wenn man einen Michael Jackson in Höchstform sieht, oder wie herzlich sich Stevie Wonder um einen völlig verunsicherten Bob Dylan gekümmert und wie großartig Produzent Quincy Jones diesen Bienenschwarm von 46 Top-Stars gebändigt hat. Wer sich für Pop-Geschichte interessiert, sollte diese Doku auf jeden Fall gucken, denn etwas Ähnliches wird in der Zukunft wahrscheinlich so nie wieder passieren.

Harry Belafonte ist gerührt

„ Day, me say day-O “ singt Al Jarreau den Song von Harry Belafonte alleine. „ Daylight come and we want go home “ stimmen alle im Raum mit ein. Und Harry Belafonte sieht unfassbar glücklich aus. Bei Tiktok wurde diese Szene einige Male geteilt als der Sänger verstarb.

Lionel Richie motiviert die Gruppe

Wie fit wir wohl wären, wenn wir mitten in der Nacht einen Song einsingen müssten? Da kann schnell auch mal die Laune kippen. Doch Lionel Richie hat es immer wieder geschafft, seine Kollegen in dieser besonderen Nacht aufzumuntern. Sei es mit einem Witz oder seinem Lächeln. Und das, obwohl er an dem Abend sogar noch die American Music Awards moderiert hat. Einfach unfassbar!

Bob Dylan ist unsicher

In der Dokumentation gibt es viele Szenen, die besonders sind. Unter anderem ein Ausschnitt mit Bob Dylan. Zum damaligen Zeitpunkt bereits ein Weltstar. Doch an dem Abend ist Bob Dylan eher unsicher und hält sich zurück. Er weiß nicht so recht, wie er seine Songzeile bei dem Lied singen soll. Aber wozu hat man denn einen Raum voller Kollegen? Stevie Wonder springt ihm zur Seite, spielt den Part auf dem Klavier und imitiert Dylans Stimme, sodass dieser ein Gefühl dafür bekommt, wie er singen könnte. Was für eine Teamarbeit!

Nachdem der irische Musiker Bob Geldof mit dem britische All-Star-Benefiz-Projekt Band Aid und Do They Know It’s Christmas im Dezember 1984 vorgelegt hatten, schwebte dem amerikanischen Sänger Harry Belafonte eine ähnliche Aktion auch für die USA vor. Er kontaktierte den TV-Produzenten Ken Kragen, der durch sein hervorragendes Netzwerk im Musikbusiness schnell eine illustre Liste an Stars zusammenstellte. Was fehlte, war ein Song.

Den Auftrag dafür bekamen Lionel Richie und Michael Jackson, die sich eine ganze Woche im Anwesen des King of Pop wegschlossen und mit We Are The World wieder rauskamen.

Am Abend der American Music Awards, den Lionel Richie zufällig auch noch moderierte, war die Creme de la Creme der US-Stars in LA. Nach der Gala gab es keine Party, sondern eine Nachtschicht im Studio. Wie sich so unterschiedliche Charaktere und Stimmen von Bob Dylan, über Tina Turner, Huey Lewis bis zu Steve Perry, Diana Ross oder Stevie Wonder unter der Leitung des legendärem Musikproduzent Quincy Jones und Lionel Richie zusammenrauften und diese Hymne in nur einer Nacht aufnahmen, ist wohl bis heute beispiellos.

Um 8 Uhr morgens war We Are The World fertig aufgenommen, wurde Anfang März veröffentlicht und am 5. April 1985 von über 5000 Radiostationen weltweit gleichzeitig gespielt. Der Song stand wenig später in fast allen Ländern auf Platz 1 der Charts.