Ein Club in London. Ihr mittendrin im Publikum. Und Harry Styles auf der Bühne. Wir ermöglichen zwei Superfans aus SWR3Land ein ganz besonderes und einmaliges Konzerterlebnis. Die komplette Reise zum exklusiven Release-Konzert von Harry Styles‘ neuem Album geht auf SWR3!

Er ist einer der größten Popstars unserer Zeit: Ex-One-Direction-Sänger Harry Styles. Mit seinem selbstbetitelten ersten Solo-Album startete der britische Musiker seine extrem erfolgreiche Solo-Karriere. Nach seinem ersten Mega-Hit Sign Of The Times legte er 2019 mit dem Album Fine Line und Hits wie Watermelon Sugar oder Adore You nach. Er wurde dafür bei den wichtigsten Musikpreisen wie den Grammys oder den Brit Awards ausgezeichnet. Am 1. April veröffentlichte Harry Style die erste Single seines dritten Albums Harry’s House: As It Was. Schon jetzt ein Hit.

Exklusiv bei SWR3: Konzertreise zu Harry Styles nach London

Nur vier Tage nach Veröffentlichung seines neuen Albums spielt Harry Styles es einem ausgewählten Publikum in der Londoner Brixton Academy vor. Zum ersten Mal gibt es dort alle Songs von Harry’s House live zu hören. Zu dieser ganz speziellen Show Harry Styles: One Night Only in London können viel weniger Besucherinnen und Besucher kommen als zu einem der riesigen Stadion-Konzerte seiner Love On Tour. Aber genau dort bringt euch SWR3 hin!

Seid ihr die größten Superfans von Harry Styles?

Exklusiv bei uns zu gewinnen gibt es 1 x 2 Tickets für die Konzertreise zum Harry-Styles-Konzert in London am 24.05.2022. Mit dazu packen wir natürlich auch noch die Anreise und die Unterkunft. Alles was ihr dafür tun müsst ist, einfach alles über Harry Styles zu wissen. Wir testen euer Wissen als Superfan und mit ein bisschen Glück geht es für euch schon nächste Woche zu Harry Styles nach London. Ihr wollt unbedingt dabei sein? SWR3 hören! Mehr Infos bekommt ihr den ganzen Mittwoch (18.05.) im Radio ab der SWR3 Morningshow. Gewinnen könnt ihr die Tickets nur in der SWR3 Nachmittagsshow am Mittwoch (18.05.). Die Teilnahmebedingungen folgen an dieser Stelle.