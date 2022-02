Von Newcomern wie Freya Ridings, Lewis Capaldi oder Sam Fender, über alte Hasen wie Sting oder Pink – wir haben für euch die schönsten Interviews, die emotionalsten Geschichten und die bewegendsten musikalischen Momente des Jahres 2019.

Hier kannst du den SWR3-Jahresrückblick im Webchannel komplett nachhören

Brit Awards, Sting und Avicii-Tribute-Konzert

Highlights Brit Awards

In London fand die 39. Verleihung der Brit Awards statt. Viele Preisträger standen auch schon beim SWR3 New Pop Festival auf der Bühne. Für Pink war die Auszeichnung in London eine Premiere. Jede Menge New-Pop-Acts mit Brit Awards ausgezeichnet.

Interview Sting mit If You Love Somebody Set Them Free

dpa / SWR3

Fields Of Gold, Brand New Day, Englishman In New York – Sting ist Legende, fast jeder kennt seine Songs, seine Texte und das Gesicht mit den kantigen Wangenknochen unter den blauen Augen. Im exklusiven SWR3-Interview erzählt er, warum Pessimismus nichts bringt und wieso es ihm so leicht gefallen ist, für sein neues Album seine erfolgreichsten Songs neu aufzunehmen. Hier geht's zum kompletten Interview.

Avicii Tribute Concert mit Hey Brother

19 Sängerinnen und Sänger, eine 30-köpfige Band und die beiden Star-DJs David Guetta und Kygo haben mit einem Konzert in Stockholm an das Leben und die Musik ihres verstorbenen Kollegen Tim Bergling alias Avicii erinnert. Hier gibt's mehr zum Tribute-Konzert für Avicii in Stockholm.

Newcomer und Grammy-Highlights

Newcomerin des Jahres: Freya Ridings mit Lost Without You

Und plötzlich war es mucksmäuschenstill – Freya Ridings hat das Publikum beim SWR3 New Pop Festival bewegt: mit Piano, Cello, Gitarre, Ruhe und Kraft. Eine besondere Frau in der einzigartigen Kulisse des Theaters in Baden-Baden. Freya Ridings beim New Pop Festival 2019.

Grammy-Highlights: Gaga und Cooper, Dua Lipa und Kacey Musgraves

St. Vincent (l) und Dua Lipa bei den Grammys 2019 dpa/picture-alliance

Die britische Sängerin Dua Lipa hat in Los Angeles den Grammy als beste Newcomerin des Jahres bekommen. Der Grammy gilt als der wichtigste Musikpreis der Welt. Dua Lipa gewinnt Grammy als beste Newcomerin.

Dermot Kennedy beim New Pop Festival 2019

Er zupft ein bisschen auf der Gitarre, dann hämmern die Drums und dann kommt diese Stimme! Wer die Augen kurz zugemacht hat beim Konzert von Dermot Kennedy, der hat vermutlich die Vibration im ganzen Körper gespürt. Dermot Kennedy beim New Pop Festival 2019.

Tourneen und Die größten Hits und ihre Geschichte

Musik-News des Jahres mit Someone You Loved

Neben seiner tollen Stimme hat Lewis Capaldi auch eine ordentliche Portion seines schottischen Humors in Baden-Baden versprüht. Ein schönes Gegengewicht zu seinen sehr gefühlvollen und auch traurigen Songs. Einfach ein Ausnahmekünstler! Lewis Capaldi beim New Pop Festival 2019.

Tourneen des Jahres

picture alliance / Photoshot

Pink ist nicht nur eine Sängerin – sie ist eine Type, die man wiedererkennt. In ihren Texten, ihrer Stimme, ihrer dreckigen Lache und vor allem auch in ihren absolut einzigartigen Bühnenshows. Es war knallbunt, aufwändig und extremst akrobatisch bei der Beautiful Trauma World Tour in Stuttgart. Pink-Konzert: Open-Air in Stuttgart am 10. Juli 2019.

Die größten Hits und ihre Geschichte

Die Hits kennt ihr alle, die Geschichte dazu oft nicht! SWR3 beleuchtet in Mini-Features interessante Hintergründe, besondere Momente oder kuriose Facts zu den größten Hits eurer Stars. Hier geht es zum Podcast mit allen Folgen.

Sam Fender, Rockmusik und tschüss, 2019!

Sam Fender beim New Pop Festival 2019

Mit dem Titel Play God hat sich Sam Fender einen Namen als Newcomer gemacht. Bei seinem New-Pop-Konzert hat er bewiesen, dass Rock noch lange nicht tot ist. Sam Fender beim New Pop Festival 2019.

Und tschüss: Jahresrückblicksong von Sebastian Müller