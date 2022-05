Am 25. und 26. Juni findet zum zweiten Mal das Kessel Festival auf dem Cannstatter Wasen statt. Hier gibt’s alle Infos zu den Bands und dem Musik-, Sport- und Kultur-Event!

AnnenMayKantereit am Samstag und LaBrassBanda am Sonntag. Das sind die beiden Headliner der zweiten Ausgabe des Kessel Festivals in Stuttgart. Außerdem auf der Bühne stehen unter anderem Silbermond, Joris, Lotte, Moop Mama und viele mehr.

2019 war das Event in Stuttgart mit fast 30.000 Besucherinnen und Besuchern gestartet, nach zwei Jahren Pandemie-Pause gibt es jetzt die zweite Ausgabe.

Kessel Festival – mehr als „nur“ Musik

Auf der Hauptbühne spielen die bekannten Bands und Acts und drumherum gibt es bei dem Event auf dem Cannstatter Wasen, im Reitstadion und auf dem Neckar ein buntes Programm. Noch mehr Musik kommt von Newcomern auf der Kulturbühne und von DJs auf dem ganzen Festivalgelände. Es gibt ein Sportprogramm zum Anschauen und Mitmachen und beim sogenannten Übermorgen Markt spielt das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle. Das Kessel Festival richtet sich mit einer Babywiese oder einem Mitmachzirkus ausdrücklich auch an Familien und Kinder.

Hier gibt's die Tickets für das Kessel Festival