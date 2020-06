Können wir uns nicht einfach nur für eine Nacht verlieben

Vergiss den Morgen danach

Hey, spiel mir einen Song vor, den du magst

Ich wette, ich kann jede Zeile mitsingen

Ich bin der Typ, von dem dein Boyfriend Immer gehofft hat,

Dass du ihm aus dem Weg gehen würdest

Verschwende deine hübschen Augen nicht an irgendwelche eifersüchtigen Typen,

vergiss den Scheiß

Ich weiß, dass du nicht mir gehörst

Hey, Soll ich dich irgendwo abholen?

Gib mir 25 Minuten

Ich fordere das Glück gerne ein bisschen heraus

Wie wäre es mit deiner Hand, geht's los?

Ich habe bis jetzt in der Zukunft gelebt

hatte immer gehofft, dass ich dich früher treffen würde

Ich am Steuer, und du auf dem Beifahrersitz

Ich liebe es, wenn du seltsames Zeug redest

Wir sind in 20ern, reden aber Scheiße wie in den Dreißigern

Wir verdienen ein Haufen Kohle, geben aber nichts davon aus,

denn Bullshit reden kostet ja nichts, und wir reden eine Menge davon

Ich weiß, dass du nicht bei mir bleibst,

Aber bis dann kannst du mit mir machen was du willst

Und bevor deine Küsse zu blauen Flecken werden,

bin ich weg ...

Original Songtext auf Englisch

Let's fall in love for the night

And forget in the mornin'

Play me a song that you like

You can bet I'll know every line

I'm the boy that your boy hoped that you would avoid

Don't waste your eyes on jealous guys, fuck that noise

I know better than to call you mine

You need a pick-me-up?

I'll be there in twenty-five

I like to push my luck

So take my hand, let's take a drive

I've been livin' in the future

Hopin' I might see you sooner

I want you ridin' shotgun

I knew when I got one right

Let's fall in love for the night

And forget in the mornin'

Play me a song that you like

You can bet I'll know every line

I'm the boy that your boy hoped that you would avoid

Don't waste your eyes on jealous guys, fuck that noise

I know better than to call you mineI love it when…