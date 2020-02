„Dadidanana“ – was steckt wohl hinter dieser sehr kunstvollen Songzeile aus Saturday Night? Vielleicht nicht mehr als „Dadidanana“? Nun, wir übersetzen. In unserer Spezialausgabe der SWR3 Lyrixs – nur für wirklich schmerzbefreite Ohren, die auch einen „Baumwoll-Augen-Joe“ ertragen könne!

SWR3 Trash-Lyrics: Für mehr Spaß an Fasnacht oder beim Aprés-Ski

Spaß-Medley Das SWR3 Trash-Lyrics-Medley Dauer 4:47

Hier findest du deutsche Übersetzungen vieler SWR3-Hits aus dem Radio

SWR3 Lyrix – Übersetzungen fürs Ohr und Herz

Die SWR3 Lyrix haben natürlich eine Tradition. Viele SWR3-Hörer kennen die Reihe, in der wir im Radio die Songtexte so präsentieren, dass es mehr ist als nur die bloße Übersetzung zum Hit aus dem Radio. Wir wollen das Gefühl rüberbringen, die Musik und ihre Inhalte begreifbar und erlebbar machen. Auch wenn die Lyrix gerade nicht im Radio laufen, kannst du sie immer hier im Webchannel anhören.

Erlebe die SWR3 Live Lyrix in deiner Stadt

Wer auch etwas sehen will, wird begeistert sein, die SWR3 Lyrix auf der Bühne zu erleben. Wut, Trauer, Liebe und Leidenschaft: Unsere Schauspieler-Team bringt die aktuellen Charts und großen Kult-Hits eindrucksvoll auf die Bühnen von SWR3Land. Lyrix-Regisseur und SWR3-Moderator Ben Streubel hat viele verrückte und witzige Geschichten dabei, mit denen jeder Abend ein einzigartiges Musik-Erlebnis wird. Mit tollen Kostümen und unglaublicher Intensität zeigt die Crew kreativ und immer wieder ein bisschen anders, was alles hinter den Songs steckt.

Hier findest du die Termine der Live Lyrix in deiner Stadt und bekommst Tickets für die Events.

Auch beim New Pop Festival können die Besucher in Baden-Baden die Live Lyrix jedes Jahr miterleben – kostenlos, aber man muss manchmal echt schnell sein, weil die Veranstaltungen so schnell gefüllt sind.

Die SWR3 Live Lyrix beim New Pop Festival

Die größten Hits und ihre Geschichte – mehr als nur Songtexte

In unserer Reihe Die größten Hits und ihre Geschichte gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir hören uns für euch Songs an und gehen weit über deren Songtexte hinaus: Wir suchen die kleinen und besonderen Geschichten, die dahinter stecken – wie es zu dem Song kam, wer da alles mitgemischt hat, was der Künstler selbst darüber denkt... und manchmal ist es sogar so eine Art Unfall, der zu einem großen Hit geführt hat, so wie bei The Power Of Love von Frankie Goes To Hollywood, bei dem die Stimme des Sängers – jedenfalls für ihn eher ungewollt – ein wenig verändert wurde:

Die größten Hits und ihre Geschichte The Power of Love - Frankie Goes To Hollywood Dauer 5:11

Wer diese Geschichten hinter den Songs kennt, hört sie künftig ein bisschen anders. Mittlerweile haben wir eine riesige Sammlung an Hit-Geschichten, auch speziell zu Oscar-Songs, den 80ern oder den 90ern.

Hinter diesen aufwändigen Musikproduktionen stecken vor allem die SWR3-Musikredakteure Matthias Kugler und Jörg Lange. Sie graben in den Tiefen ihrer Archive, treffen die großen Stars zum Interview und beleuchten dann in Mini-Features interessante Hintergründe, besondere Momente oder kuriose Facts zu den größten Hits eurer Stars. Die größten Hits und ihre Geschichte kennst du aus dem Radio, es gibt sie aber auch bei SWR3 auf Youtube und als Podcast.

