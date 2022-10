Am 3. Oktober ab 9 Uhr hört ihr bei uns nur die beste Musik auf Deutsch und aus Deutschland: von Ost nach West, von den 80ern bis heute, von Rap mit den Fantas bis Rock mit den Ärzten. Und hier gibts alle Made-In-Germany-Hitgeschichten!

Made In Germany heißt:

Singer-Songwriter und Singer-Songwriterinnen

alle Genres von NDW über Rock und Soul bis Rap

aktuelle deutsche Künstlerinnen und Künstler – die auch international erfolgreich sind

Musik aus SWR3Land

Unplugged-Songs

Band-Battles

deutsche Boy- und Girlbands

Musik auf Italienisch und Spanisch – aus Deutschland

Songs über die Einheit

deutsche Produzenten von Weltstars

Coversongs

Dazu gibts im Radio SWR3 Lyrix und Folgen von Die größten Hits und ihre Geschichte.

Im SWR3-Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte erzählt Musikmann Matthias Kugler die spannenden Geschichten hinter euren Lieblingssongs. Hier gibt es alle Podcastfolgen von deutschen Künstlerinnen und Künstlern.

Fußball-EM-Hit und emotionale Hymne: 80 Millionen wird 2016 für Max Giesinger endlich zum verdienten Durchbruch. Nach Castingshow-Teilnahme und langer Durststrecke schafft es der Sänger und Songwriter aus dem badischen Busenbach im Juni 2016 sogar bis auf Platz 2 der deutschen Single-Charts.

Die größten Hits und ihre Geschichte 12.2.2021 80 Millionen – Max Giesinger Dauer 8:14 min

Die erfolgreichste Single der Toten Hosen hatte zunächst Startschwierigkeiten. In der ersten Version passten Text und Musik noch nicht zusammen, doch dann wurde die Rockhymne Tage wie diese während der Fußball-EM 2012 zum überschwänglichen Hit, der das Leben feiert.

Die größten Hits und ihre Geschichte 6.6.2020 Tage wie diese – Die Toten Hosen Dauer 4:30 min

Der Stuttgarter Rapper Cro kam 2012 wie aus dem Nichts und schaffte es mit Easy gleich bis auf Platz 2 der deutschen Single-Charts. Sein Erfolgsgeheimnis: der Mix aus frischen Beats, dem lässigen Text und dem Sample aus dem Klassiker Sunny von Bobby Hebb. Ganz nebenbei erschuf Cro mit „Raop“, seiner ganz eigenen Verbindung aus Rap und Pop, gleich noch ein neues Mini-Genre.

Die größten Hits und ihre Geschichte 6.7.2022 Easy – Cro Dauer 5:25 min

Als Udo Lindenberg seinen Song Cello für sein Album Live aus dem Hotel Atlantic neu einspielt, ist Clueso als Gast mit dabei. Der hat Cello schon als Kind in der Plattensammlung seiner Eltern gehört und geliebt.

Die größten Hits und ihre Geschichte 20.6.2022 Cello – Udo Lindenberg feat. Clueso Dauer 4:46 min

Der Berliner Singer-Songwriter Tim Bendzko ist bis heute stolz auf Nur noch kurz die Welt retten, denn selbst wenn man den Song nicht mögen sollte, eines steht fest: Fast jeder hat ihn irgendwann schon mal gehört. Und nur nebenbei – es geht in diesem Hit nicht darum, die Welt zu retten.

Die größten Hits und ihre Geschichte 31.8.2022 Nur noch kurz die Welt retten – Tim Bendzko Dauer 4:52 min

Der Beginn einer steilen Karriere: Bei Stefan Raabs Castingshow Unser Star für Oslo hat Lena Meyer-Landrut mit ihrem unbekümmerten Charme alle umgehauen. Der Siegersong Satellite passte perfekt und beim Finale des Eurovision Song Contest 2010 hat Lena auch das internationale Publikum überzeugt. Germany, 12 Points und Platz 1!

Die größten Hits und ihre Geschichte 23.3.2021 Satellite – Lena Dauer 4:34 min

Herbert Grönemeyer wollte eigentlich nie Musiker, sondern immer Fußballer werden. Für Letzteres war er aber nicht gut genug, also schrieb er umso erfolgreicher Songs. Zeit, dass sich was dreht wurde im Sommer 2006 Grönemeyers zweiter Nummer-1-Hit in Deutschland.

Die größten Hits und ihre Geschichte 3.6.2022 Zeit, dass sich was dreht – Herbert Grönemeyer Dauer 4:42 min

Nach privaten Schicksalsschlägen schafft Herbert Grönemeyer 2002 mit dem Album und der Single Mensch ein beeindruckendes musikalisches Comeback. Seine Tochter machte ihm Mut: „ Du hörst nicht auf zu Singen! “

Die größten Hits und ihre Geschichte 30.8.2022 Mensch – Herbert Grönemeyer Dauer 3:20 min

Herbert Grönemeyer trifft 1984 mit seiner Single Männer voll den Nerv der Neuen Deutschen Welle. Der selbstironische Text ist ihm heute fast ein wenig peinlich, trotzdem wird er bei Konzerten immer noch abgefeiert.

Die größten Hits und ihre Geschichte 11.4.2022 Männer – Herbert Grönemeyer Dauer 4:55 min

Ursprünglich hieß der Song Mit dem Fahrrad durch Venezuela. Fraglich, ob Fettes Brot damit ihren bisher größten Hit gelandet hätten. Emanuela schafft es immerhin bis auf Platz 3 der deutschen Single-Charts. Außerdem war er der am meisten heruntergeladen Titel des Jahres und das meist gepfiffene Lied der 2000er, sagen Doktor Renz und König Boris.

Die größten Hits und ihre Geschichte 31.8.2022 Emanuela – Fettes Brot Dauer 4:50 min

Mit Supergirl schaffen die junge Freiburger Band und ihr irischer Frontmann Rea Garvey Anfang 2000 ihren Durchbruch. Mit dem Supergirl aus dem Song ist Rea Garvey übrigens bis heute glücklich verheiratet.

Die größten Hits und ihre Geschichte 4.10.2021 Supergirl – Reamonn Dauer 4:09 min

Mit der Neuauflage von Mambo No. 5, im Original ein Klassiker des kubanischen Musikers Perez Prado, gelingt Lou Bega 1999 ein weltweiter Sommerhit. Überall sind die Menschen plötzlich im Mambo-Fieber.

Die größten Hits und ihre Geschichte 25.1.2022 Mambo No.5 – Lou Bega Dauer 5:18 min

Die Idee zum Song Lemon Tree fällt Fools-Garden-Sänger Peter Freudenthaler ganz spontan ein. 1996 steht das Liebeslied mit dem Zitronenbaum in 13 Ländern in den Top 10, erreicht sechs Mal Platz 1, verkauft sich über sechs Millionen Mal und macht Fool's Garden auch in den baltischen Ländern, Asien und Russland zu Stars.

Die größten Hits und ihre Geschichte 26.2.2021 Lemon Tree – Fool's Garden Dauer 4:31 min

Sie ist weg wird im Oktober 1995 zum ersten Nummer-1-Hit der Fantastischen Vier. Das Stuttgarter Hip-Hop-Quartett Thomas D., S.M.U.D.O, Michi Beck und Andy Y. ist bis heute stolz auf diesen Song.

Die größten Hits und ihre Geschichte 7.7.2019 Sie ist weg – Die Fantastischen Vier Dauer 4:26 min

Die Mischung aus A-cappella-Gesang und elektronischen Beats war das Erfolgsrezept der Prinzen. Dieser einzigartige Sound und der Wortwitz machen Alles nur geklaut zu einem der erfolgreichsten Hits der 90er-Jahre.

Die größten Hits und ihre Geschichte 1.10.2019 Alles nur geklaut - Die Prinzen Dauer 4:23 min

Englische Texte, Alternative-Rock und ein amerikanischer Sound: Mit diesen Eigenschaften sind Fury In The Slaughterhouse Anfang der 90er-Jahre in Deutschland eine Ausnahmerscheinung. Mit dem Album Mono und dem Song Radio Orchid gelingt der Hannoveraner Band dann endlich der verdiente Durchbruch.

Die größten Hits und ihre Geschichte 2.2.2022 Radio Orchid – Fury In The Slaughterhouse Dauer 9:04 min

Als die Scorpions 1989 in Moskau auf einem Festival spielen, hat Sänger Klaus Meine das Gefühl, dass sich politisch etwas verändert. Sein Song Wind Of Change wird als Soundtrack zum friedlichen Ende des Kalten Krieges ein Welthit.

Die größten Hits und ihre Geschichte 30.9.2020 Wind of change – Scorpions Dauer 3:42 min

Nein, Freiheit, diese wunderschöne Ballade von Westernhagen hatte eigentlich rein gar nichts mit der Deutschen Wiedervereinigung zu tun. Ihm ging es eher darum, einen Song über künstlerische Freiheit zu schreiben. Erst in den Live-Konzerten wurde das Lied dann zu einer gesamtdeutschen Hymne.

Die größten Hits und ihre Geschichte 30.9.2020 Freiheit – Westernhagen Dauer 4:43 min

Als die Ärzte 1988 ihre ironische Urlaubshymne auf die Stadt Westerland veröffentlichen, ist das eine Abrechnung mit den in ihren Augen typischen Sylt-Touristen: „ Oberflächlich, protzig und reich! “ Inzwischen haben auch Farin Urlaub und Bela B. mit der Stadt und Sylt ihren Frieden gemacht.

Die größten Hits und ihre Geschichte 11.9.2022 Westerland – Die Ärzte Dauer 6:10 min

Gleich mit ihrer Debüt-Single Blueprint schaffen die Rainbirds den Durchbruch und steigen im Februar 1988 bis auf Platz 7 der deutschen Charts. Sängerin Katharina Franck ist der Kopf des Trios, das sie direkt nach ihrem Musikstudium gegründet hat. Vom Erfolg von Blueprint ist sie völlig überrascht worden.

Die größten Hits und ihre Geschichte 9.6.2020 Blueprint – Rainbirds Dauer 4:57 min

So viele deutsche Stars kamen noch nie für eine Benefiz-Single zusammen: Band für Afrika mit Nackt im Wind war 1985 der deutsche Beitrag für Bob Geldofs Band-Aid-Kampagne.

Die größten Hits und ihre Geschichte 9.11.2019 Nackt im Wind – Band für Afrika Dauer 6:19 min

Es ist einer größten Instrumental-Hits aller Zeiten und ein soundtechnisch prägender Song der 80er-Jahre: Axel F. Der deutsche Musiker, Komponist und Produzent Harold Faltermeyer schrieb ihn für den Soundtrack des Hollywood-Blockbusters Beverly Hills Cop mit Eddie Muphy. Er benutzte dafür alleine sechs verschiedene Synthesizer.

Die größten Hits und ihre Geschichte 28.9.2021 Axel F – Harold Faltermeyer Dauer 9:13 min

Big In Japan ist eine Art Wunschtraum: Wenn du es hier nicht schaffst, dann vielleicht in Japan! Der Song wurde Alphavilles größter Hit.

Die größten Hits und ihre Geschichte 29.12.2020 Big in Japan – Alphaville Dauer 4:48 min

Die Band Trio stammt aus der kleinen norddeutschen Gemeinde Großenkneten. Mithilfe eines billigen Casio-Keyboards schrieben die drei Musiker 1982 einen Welthit. Die Zutaten: ein programmierter Beat, eine simple Melodie, eine Rock-Gitarre und Da Da Da, ein Refrain, den jeder mitsingen kann.

Die größten Hits und ihre Geschichte 5.4.2022 Da Da Da – Trio Dauer 5:25 min

Mit 99 Luftballons gelang Nena 1983 endgültig der Durchbruch, sowohl national als auch international. Die Songidee entstand auf einem Konzert der Rolling Stones.

Die größten Hits und ihre Geschichte 24.3.2020 99 Luftballons – Nena Dauer 7:14 min

„ Deine blauen Augen machen mich so sentimental “. Diesen Spruch kannten in den 80ern fast alle. Ideal haben ihn mit ihrem Hit Blaue Augen bekannt gemacht.

Die größten Hits und ihre Geschichte 8.9.2020 Blaue Augen – Ideal Dauer 5:11 min

Verdamp lang her machte die Kölner Rock-Band BAP 1981 in ganz Deutschland bekannt – trotz des kölschen Dialekts! Aber was genau meinte BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken denn mit Verdamp lang her und wie kam Gitarrist Klaus Major Heuser auf das legendäre Riff?

Die größten Hits und ihre Geschichte 26.10.2021 Verdamp lang her – BAP Dauer 11:27 min

Sagt man Elektro-Pop, meint man Kraftwerk. Die deutschen Elektronik-Pioniere sind selbst heute noch Vorbilder für viele junge Künstler und haben auch das Werk von Stars wie Coldplay, U2 oder Depeche Mode nachhaltig geprägt. Autobahn war 1975 ihr erster großer Single-Hit.

Die größten Hits und ihre Geschichte 22.4.2022 Autobahn – Kraftwerk Dauer 5:32 min

