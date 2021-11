Nach zwei sehr reduzierten Jahren könnte 2022 DAS Konzert-Jahr werden. Die großen Festivals wollen wieder an den Start gehen, Künstlerinnen und Bands planen Welt-Tourneen wie vor der Pandemie.

Für Festivals und Konzerte 2022 gilt: Wer hinwill, muss sich früh um Tickets kümmern, denn viele bereits vor- oder ausverkaufte Events wurden von 2020 beziehungsweise 2021 auf nächstes Jahr verschoben. Die Tickets dafür liegen also schon länger in der Schublade. Auch die Nachfrage bei neuen Terminen bekannter Künstler ist groß.

Wir haben für euch die Musik-Highlights 2022 zusammengestellt:



Wir checken für euch die größten und bekanntesten Festivals Deutschlands. Welche Bands stehen dort nächstes Jahr auf der Bühne?

Rock am Ring 2022

Nach zwei Jahren Pause will Rock am Ring auf dem Nürburgring in der Eifel (wie auch das fränkische Schwestern-Festival Rock im Park) wieder an den Start gehen. Als Headliner gebucht sind Green Day, Muse und Volbeat. Angekündigt hatte das Festival Scooter-Sänger H.P. Baxxter in einer Nachrichtensendung der speziellen Art.

Southside 2022

Auch das Southside Festival (und das Schwestern-Festival Hurricane im Norden) in der Nähe von Tuttlingen soll 2022 wieder stattfinden. Auftreten werden hier Bands wie Kings Of Leon, Seeed oder Twenty One Pilots.

Wacken 2022

Es gilt als das bekannteste Metal-Festival der Welt: Wacken. Zum Open Air in dem gleichnamigen Örtchen im Schleswig-Holsteinischen Nirgendwo kommen bis zu 80.000 Fans härterer Musik. Geplant war für dieses Jahr ein kleineres Ersatz-Festival, das dann Corona-bedingt doch wieder abgesagt werden musste. Headliner nach zwei Jahren Pause sind 2022: Slipknot, Judas Priest oder Rammstein-Sänger Till Lindemann.

SWR3 New Pop 2022

Das SWR3 New Pop konnte, im Gegensatz zu den meisten anderen größeren Musik-Events, dieses Jahr erfolgreich durchgeführt werden. Auf der Bühne standen Zoe Wees, Rag`n`Bone Man oder Álvaro Soler. Nächstes Jahr findet das SWR3 New Pop in Baden-Baden vom 15. bis 17. September statt – dann voraussichtlich wieder mit voller Besucherkapazität.

Mit tausenden Menschen zusammen Live-Musik feiern. Das haben Viele vermisst. Bands und Künstlerinnen setzten voll auf nächtes Jahr und wollen nach der Pandemie-Pause wieder ins Tourgeschäft einsteigen. Diese Künstler haben schon bekannt gegeben, dass sie 2022 wieder unterwegs sind gehen:

Diese Ankündigung hat für große Aufmerksamkeit gesorgt: Coldplay gehen 2022 auf eine umweltfreundliche Welt-Tournee. Dafür haben sie mit Expertinnen und Experten einen 12-Punkte-Plan erarbeitet, um die CO2-Emissionen ihrer Konzerte-Reise um 50 Prozent zu senken und gleichzeitig nur erneuerbare Energie für die Konzerte zu nutzen. Konkrete Maßnahmen: für jedes verkaufte Ticket wird ein Baum gepflanzt, das Publikum steht auf sogenannten kinetischen Bodenplatten und erzeugt durch Tanzbewegungen Strom für Licht und Ton auf der Bühne oder eine eigens entwickelte App für eine umweltfreundliche Anreise der Fans zu den Konzerten. Sechs Konzerte geben Coldplay in Deutschland: drei in Frankfurt und drei in Berlin.

Mit seinem neuen Album Equals geht Ed Sheeran nächstes Jahr auf Welt-Tournee. Ihr Name ist Mathematics Tour, wie vier seiner Alben nach mathematischen Zeichen benannt: +–=÷x. Für Deutschland stehen unter anderem Konzerte in München und Frankfurt auf dem Plan. Was Tourneen angeht ist Ed Sheeran Rekordhalter: seine letzte war die meistbesuchte Tour aller Zeiten.

Auch Superstar Billie Eilish kommt 2022 nach Deutschland – für drei Konzerte. Ihre Tour nennt sie wie ihr aktuelles Album: Happier Than Ever. Die Konzerte finden in Frankfurt, Köln und Berlin statt.

Zu seinem neuen Best-Of-Album Udopium geht Udo Lindenberg wieder auf große Arena-Tour durch Deutschland. Konzerte in SWR3Land spielt er in Stuttgart, Frankfurt, Köln und Mannheim.

Auch Lindenberg-Kumpel Clueso hat ein neues Album und geht wieder auf Tour. Wie bei den meisten anderen Künstlerinnen und Künstler gilt auch bei ihm: Tickets für die verlegten Konzerte von 2020 und 2021 behalten ihre Gültigkeit. Er macht Stop unter anderem in Stuttgart, Frankfurt, Freiburg, Köln oder Saarbrücken.

Noch keine neue Musik, aber dafür Termine für ihre Welttournee haben die Red Hot Chili Peppers veröffentlicht, mit einem für die Band typischen – ein bisschen verrückten – Video einer News-Sendung. Gitarrist John Fruicante ist wieder mit dabei, das neue Album ist so gut wie fertig und die Chili Peppers spielen nächstes Jahr Deutschland-Konzerte in Köln und Hamburg,

Im SWR3-Interview sagte Schlagzeuger Bela B.: Wie stehen wir da auf der Bühne? Schauen da runter und denken, wir gefährden die Gesundheit dieser Leute da unten dafür, dass wir gerne live spielen wollen? Das Problem: Planungsunsicherheit und keine bundeseinheitlichen Regelungen brachte die Band dazu, die Herbst-Tour 2021 abzusagen. Im Sommer können Fans Die Ärzte wieder live sehen, dann auf der sogenannten Buffalo Bill in Rom Open-Air-Tour unter anderem in Köln, Heilbronn und Mannheim.

Auch die andere große deutsche Punk-Rock-Band geht im Sommer 2022 wieder auf Tour – auf Jubiläums-Tour: 40 Jahre Die Toten Hosen unter dem Motto Alles aus Liebe. Unter den elf Konzerten sind auch welche in Köln, Stuttgart und Freiburg.

Die Soul-Sängerin hat für Dezember ihr neues Album Keys angekündigt. Nach zwei Verschiebungen soll Alicia Keys`Welt-Tournee 2022 stattfinden, unter anderem mit Konzerten in Köln und Mannheim.

Sir Elton John verabschiedet sich von der Bühne. Ohne Corona hätte er seine Live-Karriere vermutlich schon beendet, aber auch er hat noch Konzerte nachzuholen. 2022 spielt Elton John in Frankfurt und Leipzig, 2023 folgen dann noch seine allerletzten Konzerte in Deutschland.

Zum 20. Geburtstag seines Erfolgs-Albums Mensch gibt Herbert Grönemeyer nächstes Jahr eine Reihe Jubiläumskonzerte. Mit über 3 Millionen Exemplaren ist Mensch das meistverkaufte deutschsprachige Album.

Podcast: Die größten Hits und ihre Geschichte mit SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler

Die größten Hits und ihre Geschichte 12.4.2021 Mensch – Herbert Grönemeyer Dauer 3:20 min

Um Mensch zu feiern, spielt Grönemeyer große Stadion-Konzerte, unter anderem in Berlin und Gelsenkirchen.

Zum letzten Mal live sehen Fans die Band Kiss nächstes Jahr. Sie kommen auf ihrer Abschieds-Tournee, die sie nach 45-Jahren Karriere 2019 starteten und aufgrund der Pandemie unterbrechen mussten, unter anderem nach Frankfurt und Stuttgart.

Es soll ein Mega-Event werden. Eines der größten Konzerte seiner Karriere. Robbie Williams will 2022 nur genau ein Konzert in Deutschland geben: auf dem Gelände der Messe München. Auf der gleichen Bühne steht übrigens eine Woche vorher Helene Fischer und es wird schon über ein Duett der beiden spekuliert. Insgesamt sollen 150.000 Fans zu dem Konzert kommen.

Die Rocker um Frontmann Dave Grohl kommen nächstes Jahr für ein einziges Konzert nach Deutschland, nach Berlin. Statt dem 25. feiern sie jetzt eben ihr 26. Bandjubiläum mit ihren Fans.

Nach der Ankündigung ihres neuen Albums 30 warten Fans jetzt auch Konzert-Termine. Bisher hat Adele nur zwei Konzert in London angekündigt, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. Falls sie demnächst also eine Tournee ankündigt, müssen Fans wohl sehr schnell sein, um Tickets zu bekommen.