Er ist Musiker durch und durch – Michael Patrick Kelly. Dabei ist die Musik längst nicht mehr sein einziges künstlerisches Ventil, hat er SWR3-Moderator Sebastian Müller im Videochat erzählt. Seit einigen Jahren hat Michael Patrick Kelly ein anderes ebenfalls sehr ausdrucksstarkes Hobby.

The Doors und Eddie Vedder haben Michael Patrick Kelly inspiriert!

Michael hat angefangen zu malen bzw. zu zeichnen. Inzwischen hat Michael Patrick Kelly auch schon einige Ausstellungen hinter sich, bei denen er seine Werke präsentieren konnte. Inspiriert wird er als Musiker natürlich auch durch Musik.

Sein Gemälde Break On Through musste einfach aus ihm raus nachdem er den Song Break On Through (to The Other Side) von der Band The Doors in einer Version mit Pearl-Jam-Frontmann Eddie Vedder gehört hat. Selbstverständlich wurde in der Sendung nicht nur über Musik gesprochen, sondern es gab auch Musik zu hören. Zum Beispiel auch von Michaels absoluter Lieblings-Rockband U2.

Corona-Zeiten – Michael Patrick Kelly ist Isolationsexperte

Das öffentliche Leben ist aktuell weitestgehend runtergeschraubt – viele Menschen verbringen viel Zeit alleine. Da kann auch schon mal ein Gefühl von Einsamkeit aufkommen. Michael Patrick Kelly ist Experte auf dem Gebiet des Alleinseins – nicht nur wegen des Coronavirus. Er hat sechs Jahre lang in einem Kloster in Frankreich und Belgien gelebt. Das ganze Leben sozusagen runterzufahren ist eine enorme Veränderung: ohne Gitarre, ohne Partner und auch ohne Reisen. Aber wie er selbst sagt, ist er damit sehr gut klargekommen. An einige Sachen konnte er sich im Kloster aber nur schwer gewöhnen:

Für mich war das Schlimmste, um 6 Uhr morgens aufzustehen. Als Musiker der absolute Horror!

