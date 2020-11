Musik gehört für viele Menschen zu Weihnachten dazu und dieses Jahr brauchen wir sie vielleicht mehr denn je. Mit unseren Christmas Songs möchten wir euch in die Weihnachtszeit begleiten und euch ein bisschen besinnliche Stimmung nach Hause bringen: Am ersten Advent, fünf Stunden lang im Radio und danach in unserem Web-Channel und als Playlist.

Was ist mir wirklich wichtig? Welche Menschen brauche ich, um glücklich zu sein? Für was bin ich dankbar – auch wenn vieles gerade nicht so einfach ist?

Diese Gedanken begleiten uns in der Krise, besonders aber wohl in der Weihnachtszeit, die ja da sein sollte, um sich mit der Familie zu treffen und mit den Menschen, die man liebt. Da will man das Jahr beschließen, sich nah sein, ein bisschen Ruhe und Frieden finden.

Wir sind in dieser besonderen Zeit für euch da

Wir sind überzeugt: Musik kann noch besser zur Stimmung beitragen als Weihnachtsfeiern und Glühwein! Deshalb gibt es von uns für euch die volle Ladung Weihnachtsmusik. Wir wollen mit euch gemeinsam in die Advents- und Weihnachtszeit starten, die sicher anders sein wird – aber vielleicht auch gerade deshalb besonders bewusst und besinnlich für uns werden kann. Und vielleicht fühlt sich die vorweihnachtliche Melancholie diesmal noch ein bisschen intensiver an? Ja, das darf dann eben auch mal sein.

Seid dabei: Bei den SWR3 Christmas Songs mit Marcus Barsch, im Radio am 29. November ab 19 Uhr Uhr. Danach stellen wir für euch die gesamte Sendung hier im Web-Channel online, außerdem gibt's die SWR3-Christmas-Edition auch bald als Spotify-Playlist.

Seit Jahren sucht SWR3-Musikredakteur Dirk Scherer für euch die schönsten Christmas-Klassiker zusammen und macht sich auf die Suche nach neuen Songs, die zu euren neuen Lieblingsliedern auf der Weihnachtsplaylist werden könnten. Daraus entsteht immer wieder ein spezieller Weihnachtssoundtrack für SWR3Land. Auch für ihn ist es aber diesmal ein bisschen anders als sonst:

Weihnachten ist die stille Zeit im Jahr, in der wir zu uns finden. So wie du bist, dort wo Zuhause ist: bei der Familie oder Freunden.

Da der Schnee an Weihnachten fehlt, bringen mich Christmas Songs in weihnachtliche Stimmung. Ich hoffe, unseren Hörern geht es beim Zuhören auch so. Bleibt gesund und frohe Weihnachten. Musikredakteur Dirk Scherer

Robbie Williams – Can’t Stop Christmas

Robbie Williams war schon im vergangenen Jahr mit einem Christmas-Album am Start, das es in unsere Christmas Playlist geschafft hat. SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler hatte ihn damals zum exklusiven Interview getroffen, bei dem er unter anderem von der Zusammenarbeit mit Helene Fischer erzählte.

Für dieses Jahr lassen sich die Songs des vergangenen Jahres aber natürlich nicht einfach so übernehmen, denn es ist eben Corona-Weihnachten – und genau darum geht es in der poppigen neuen Nummer von Robbie Williams. Can’t Stop Christmas ist eine positive Kampfansage an die Pandemie, die zwar sicher alles ein bisschen verändern wird, aber es nicht schaffen wird, Weihnachten zu stoppen:

Oh what a miserable year... It's never been like this before. It feels like we're at war... Nothing's gonna stop Christmas... No chance You can't take away our season. Like you can't take away the wine. Santa's on his sleigh. But now he's two metres away. The people gonna need something to believe in... Lyrics aus Can’t Stop Christmas

Vivie Ann & PYRAH – I Want You Home (#heimnachten)

In diesem Jahr auch dabei: Vivie Ann. Noch nie gehört? Völlig egal – wer auf reduzierte Indie-Musik steht und Melancholie für Weihnachten genauso braucht wie Plätzchen und Christbaumschmuck, sollte sich das unbedingt anhören:

I want you home tonight, whatever wrong we did, let me hold you tight... and I am sure, this love is still alive – suddenly you're here with me. Lyrics aus I Want You Home

Ein Text über die Sehnsucht nach Versöhnung mit einer alten Liebe – aber jeder, der das Gefühl kennt, wird keine weitere Erklärung brauchen, wenn er diesen einfühlsamen Song hört.

Angelo Kelly & Family – Coming Home For Christmas

Fans der Kelly Family werden sich an das Christmas-Album aus den 90ern erinnern – und auch 25 Jahre später laufen die Kellys wieder an Weihnachten:

Coming home for Christmas ist der Titelsong eines ganzen Weihnachtsalbums und handelt davon, dass es kein schöneres Gefühl gibt, als an Weihnachten wieder nach Hause zu kommen und mit den Liebsten zu feiern.

Die letzten Monate haben die ganze Welt und natürlich auch uns als Familie vor unglaubliche Herausforderungen gestellt. Mit unserem neuen Weihnachtsalbum möchten wir den Menschen die kommende Adventszeit ein wenig versüßen. Die Platte soll ihnen Kraft schenken und sie daran erinnern, wie wertvoll und besonders das Leben ist. Angelo Kelly über das neue Weihnachtsalbum

Teddy Swims – Please Come Home For Christmas

Wer viel auf Youtube unterwegs ist, kennt vermutlich die unfassbare Stimme und den Rauschebart von Teddy Swim, der sich Millionenaufrufe mit seinen einzigartigen Coverversionen im Netz verdient. Für Weihnachten 2020 bringt er uns diese besondere Coverversion des Eagles-Songs Please Come Home For Christmas, mitsamt liebevoll gestaltetem Video unter dem Motto „Hobbyraum mit Weihnachtskitsch“:

Sam Smith – Lighthouse Keeper

Sechs Jahre ist es her, da war Sam Smith beim SWR3 New Pop Festival zu Gast. Ein Jahr später hat er den Titel-Song des James-Bond-Films Spectre gesungen (Writings On The Wall) und in diesem Jahr ist er mit Lighthouse Keeper in der SWR3 Christmas Playlist mit dabei. Keine Glöckchen, kein Glitzer, stattdessen die Metapher von stürmischer See und einem durchgeschüttelten Boot – vielleicht kein ganz typischer Weihnachtssong, aber das schöne Versprechen, füreinander da zu sein:

I’ll never leave you lost at sea I will be your lighthouse keeper, bring you safely home to me. Lyrics aus Lighthouse Keeper

Celeste – A Little Love

Celeste ist eine Ausnahmestimme, wie wir bereits festgestellt haben, als sie für ein SWR3 Unplugged bei uns zu Gast war. Jetzt hat die britische Singer-Songwriterin einen Weihnachtssong rausgebracht, der einem simplen Gedanken folgt: Dass die Welt schöner wäre, wenn jeder einfach mal so ein kleines Lächeln, ein bisschen Liebe geben würde:

It's so surprising what the little things can do... It could be amazing Wouldn't it be wonderful if everybody gave a little love? Lyrics aus A Little Love

Jess Glynne – This Christmas

Mit ihrem gewohnt groovigen Sound und der wiedererkennbaren, kräftigen Stimme schaffen es Jess Glynne und ihr neuer Weihnachtssong auf unsere diesjährige Playlist. This Christmas klingt wie eine sehr coole Version von Weihnachten, mit schönen Gospel-Anteilen.

Und so ist der Song entstanden:

2016 war Jess Glynne beim SWR3 New Pop Festival: Damals hat sie auf dem Unterarm eines Fans unterschrieben, aus dem dann ein Tattoo wurde.

Jamie Cullum – Turn On The Lights

Wer auf Big-Band-Sound steht, wird diesen Weihnachtssong lieben. Turn On The Lights ist einer der Songs vom neuen und ersten Christmas-Album von Jamie Cullum, das er innerhalb von 5 Tagen mit 57 Musikern aufgenommen hat.

SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler hat schon Jamie Cullum schon öfter im Interview gesprochen. Zuletzt hatte der englische Singer-Songwriter erzählt, dass er auch eigentlich ganz entspannt rangeht, wenn er Songs neu aufnimmt: Locker machen, ein bisschen rumspielen und dann sei es, wie aus alten Autoteilen ein neues zu bauen. Ob er bei Turn On The Lights genauso rangegangen ist? Auf jeden Fall klingt das Ergebnis gut.

Wer den Song auf dem Piano nachspielen möchte, kriegt hier die Anleitung:

Jamie Cullum hat übrigens einen besonderen Fan: Robbie Williams hat uns letztes Jahr im SWR3-Interview verraten, das er ihn für ein „enormes, schon fast lächerliches Talent“ hält.

Er verkörpert alles, was ich geliebt habe, als ich aufgewachsen bin, von Hiphop bis Swing-Musik. Robbie Williams über Jamie Cullum

Dolly Parton feat. Billy Ray Cyrus – Christmas Where We Are

So klingt Weihnachten im Country-Style, wenn statt mit Nikolausmütze mit Cowboyhut gefeiert und statt auf Plätzchen auf Grashalmen rumgekaut wird: Christmas Where We Are ist einer der Songs auf dem Weihnachtsalbum von Dolly Parton, die – wenn man sich ihren Insta-Account ansieht – offenbar völlig im Weihnachtsrausch aufgeht. Vielleicht liegt's auch daran, dass das ein prima Anlass ist, neben dem Album gleich noch Weihnachtspullis und eine neue Serie rauszubringen. So oder so ist dieser Song aber einfach ein bisschen anders und passt deshalb prima als Abwechslung in unsere Christmas Playlist.

Ich habe mich in meiner ganzen Karriere noch nie so sehr auf ein Projekt gefreut wie auf mein Holly Dolly-Weihnachtsalbum. Ich singe mit einigen der größten Künstler aller Zeiten unsere Lieblingsklassiker zu Weihnachten sowie einigen neue, von mir selbst geschriebenen Lieder. Ich hoffe, wir alle haben dieses Jahr ein Holly-Dolly-Weihnachten! Dolly Parton über ihre Album

Lady A – A Holly Jolly Christmas

Wer jedes Mal weinen musste, wenn bei einer Castingshow jemand Need You Now von Lady Antebellum dahingeseufzt hat und zum Telefon greifen wollte, um Charles Kelley davon abzubringen, sich schon wieder zu betrinken...

...der ist vielleicht ein bisschen enttäuscht vom Christmas Song von Lady A (seit diesem Jahr ohne -ntebellum). Besonders rührselig ist er nämlich nicht und textlich auch ein wenig austauschbar. Aber dafür kann man gleich mitsingen und irgendwie ist ein wenig poppiges Lalala doch an Weihnachten auch mal in Ordnung.

Jonas Brothers – I Need You Christmas

Da ist er wieder, der klassische Weihnachtssound: I Need You Christmas von den Jonas Brothers wird jedem gefallen, der auf traditionelle Festtagsstimmung steht, Nostalgie voll okay findet und vielleicht auch fünf Jahre in Folge Socken für die Liebste als Geschenk unter den Baum legt.

Für uns weckt dieses Lied Erinnerungen an Schneeballschlachten in der Kindheit und an das Finden des nächsten Schlittenhügels. Es bringt uns zurück zu der Zeit, die wir mit der Familie beim Aufstellen des Weihnachtsbaums verbringen. Jonas Brothers über I Need You Christmas

Gary LeVox feat. Stephan Moccio – Christmas Will Be Different This Year

Mit Piano und aktuellem Corona-Bezug muss dieser Song unbedingt auf unsere Christmas Playlist: Gary LeVox und Komponist Stephan Moccio besingen emotional das spezielle Weihnachtsfest, das es dieses Jahr für viele geben wird – und wenn es 2020 in den Wohnzimmern so klingt, dann kann es doch eigentlich nur schön werden... vielleicht ein bisschen traurig, aber schön:

I'll miss you in christmas morning, while the world is waking up. But I'll keep the fireplace glowing, but it won't be enough – 'cause I won't be there and you won't be here. Lyrics aus Christmas Will Be Different This Year

Musik und Kultur gewinnen eine neue Bedeutung

Musik und überhaupt die gesamte Kultur in Deutschland haben in diesem Jahr auch deshalb eine besondere Bedeutung, weil die Corona-Krise vor allem unbekanntere Künstler und die gesamte Veranstaltungsszene in große Schwierigkeiten bringt. Wir berichten bei SWR3 immer wieder über die Lage der Menschen in der Musikbranche. Viele namenhafte Bands wie die Toten Hosen, The Boss Hoss oder Rea Garvey machen außerdem mit der Bewegung Alarmstufe Rot aufmerksam.

Die Ärzte haben in einer besonderen Ausgabe der Tagesschau nicht nur das Intro gespielt, sondern auch darüber gesprochen, wie wichtig Kultur und Musik für unsere Gesellschaft sind.

Unter den Hashtags #sangundklanglos und #ohnekunstwirdsstill posten Künstler, was passiert, wenn die Musik verstummt. Darunter auch bekannte Bands wie Culcha Candela.

Corona-Weihnachten 2020 – eine Herausforderung

Wie das Fest in diesem Jahr genau aussehen kann, ist noch nicht klar. Es soll Lockerungen über Weihnachten und Silvester geben. Aber auch unabhängig von den konkreten Regeln, müssen auch Familien selbst entscheiden, wie viel Nähe sie zulassen wollen oder nicht. Und da die Corona-Krise auch ohne Weihnachtszeit schon eine Herausforderung für viele Menschen ist – wirtschaftlich, aber vor allem auch emotional und psychisch – läuft die Diskussion darüber auch im Netz kontrovers. Teilweise mit Wehmut, teilweise mit Humor, aber auch mit Unverständnis dafür, dass das Fest der Liebe, der Familie und des besinnlichen Beisammenseins in diesem Jahr anders ausfallen wird als es sich viele wünschen würden.

Ich werde Weihnachten feiern. Mit meiner Familie. Und garantiert nicht zulassen, dass meine geliebte Oma in dieser Zeit alleine sein muss. »Jan«, Twitter, 14.11.2020, 16:23 Uhr

Wer hätte jemals gedacht, dass wir uns in Deutschland mal Gedanken darüber machen müssen, ob wir Weihnachten mit der gesamten Familie feiern dürfen. Ich fühle mich in biblische Zeiten zurückversetzt, als Christen sich noch heimlich treffen mussten um ihren Glauben zu leben! Gabriela, Twitter, 17.11.2020, 11:17 Uhr

Nur noch 400 Mal Stoßlüften, dann ist Weihnachten. Nᴇᴛᴢʟᴇʜʀᴇʀ, Twitter, 14.11.2020, 19:31 Uhr

Weihnachten 2020 fährt nicht mal Chris Rea nach Hause. DigitalNaiver, Twitter, 16.11.2020, 21:27 Uhr

Die Politik hat das Problem verstanden. So appelliert beispielsweise Gesundheitsminister Jens Spahn einerseits an die Vernunft der Menschen, andererseits ist aber auch für ihn klar: Weihnachten hat für viele Familien wohl eine größere Bedeutung als der Sommerurlaub.

Die Pandemie bleibt eine Zumutung - auch zu Weihnachten. Es ist jetzt nicht die Zeit für größere Betriebsfeste. Aber Weihnachten in der Familie so normal wie möglich feiern wollen wir alle. Mit mehr Abstand, aber nicht weniger besinnlich. Geben wir dafür weiter aufeinander acht. Jens Spahn, Twitter, 13.11.2020, 9:58 Uhr

Corona in Deutschland – gemeinsam durch den Lockdown

Beim Bund-Länder-Treffen Ende November sind die Corona-Regeln erst einmal verstärkt worden, um die steigenden Infektionszahlen in den Griff zu kriegen. Wir informieren euch immer über die aktuellen Entwicklungen und wollen mit euch darüber reden, wie es euch geht, welche Sorgen ihr habt und natürlich auch, wie ihr euch motiviert kriegt, da durchzukommen – und welche positiven Dinge wir vielleicht auch aus dieser Krise mitnehmen können.

